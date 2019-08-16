Bella Hadid ve Gigi Hadid Mikonos'ta soyuldu



Dünyanın en ünlü mankenleri arasında gösterilen Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşlerin süper lüks villasına hırsız girdi. Henüz değeri açıklanmayan miktarda mücevherleri, onbinlerce dolar değerinde güneş gözlükleri yüklü miktarda parası soyulan Gigi kardeşler Yunan polisine de tepki gösterdi. Manken Hadid kardeşler, soygunun olayının hemen ardından tatillerini yarıda kesip özel jetleriyle ülkelerine geri döndüler.

Hadid kardeşlerin Mikonos'ta konakladığı lüks villaya hırsız girmesinin ardından Mikonos'ta yapılan ilk açıklamada ünlü yıldız kardeşlerin günlük kıyafetlerinin, cüzdan, takı ve mücevherlerinin profesyonel bir çete tarafından çalındığı duyuruldu. Son yıllarda Yunan adalarında meydana gelen kriminal olaylarda dünyaca tanınmış bilim insanı kadınların ve ünlü yıldızların hedef alınması batı basınında sıkça yer alıyor.

KIZLARIM TRAVMA YAŞADI

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Muhamed Hadid, yaptığı açıklamada kızlarının bu olay karşısında travma yaşadığını belirtti. Baba hadid açıklamasında soygun olayında kızlarının evine girilmesinin büyük bir skandal olduğunu belirterek bir daha Yunan adalarına gitmelerine de izin vermeyeceğini söyledi.



Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid, babalarının ilk eşi olan Mary Butler’den dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için Yunanistan’ın Mikonos adasına gitti.

Instagram paylaşımlarıyla oldukça eğlendikleri görülen Gigi ve Bella, hayatlarının şokunu yaşadı.

'ASLA GELMEYECEĞİM'

Gigi Hadid, yaşadıkları hırsızlık olayının ardından Instagram'da şu açıklamayı yaptı:

Instagram'ın sizi yanıltmasına izin vermeyin. Mikonos'ta soyulduk. Bir daha asla gelmeyeceğim. Hiç tavsiye etmiyorum. Paranızı başka yerde harcayın.



