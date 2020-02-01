Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu

Hibrit teknolojisini 2016 yılında Türkiye’de ilk kez uygulayan Toyota Türkiye, geçen 4 yıllık sürede Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim hacmine ve hibrit üretim yüzdesine sahip oldu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:49
Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu

Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu


Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasında 2016 yılından bu yana ürettiği hibrit teknolojili araçlarla Türkiye’yi, Avrupa’nın Toyota fabrikaları arasında en yüksek rakamlı hibrit üretim merkezi haline getirdi.

22 yıldır en gelişmiş çevreci teknoloji olan hibrit motorlu araçları üreten ve geliştirmeye devam eden Toyota, Türkiye’de ilk kez 2016 yılında hibrit motorlu C-HR modelini banttan indirdi. 2019 yılında 12'inci nesil Corolla Sedan ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de Sakarya'da üretmeye başlayan Toyota Türkiye, böylelikle Sakarya’yı Türkiye’nin hibrit üretim üssü haline getirirken, Toyota Avrupa fabrikaları arasında da en yüksek hibrit üretim adetlerine ulaşıldı.

Artık Fabrikada Üretilen Her Üç Araçtan İkisi Hibrit

Toshihiko Kudo

Sadece Avrupa’da değil, global düzeyde de en başarılı fabrikalardan biri olduklarını dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Toshihiko Kudo; “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıyız. Toplam üretim hacmimiz içinde hibrit otomobiller önemli bir yer tutuyor. 2019 yılında ürettiğimiz 253 Bin adet otomobilin, yaklaşık yüzde 65’i olan 163 Bin adedi hibrit motorlu araçlardır. 2019 yılında toplam üretimin yüzde 48’i olan 121 bin adet C-HR Hibrit, yüzde 17’si olan 42 bin adet Corolla Sedan ürettik. Bu rakamlar fabrikamızda hattan inen her üç araçtan ikisinin hibrit olduğunu gösteriyor.” dedi. Kudo, hibrit teknolojisini de kapsayan yeni model yatırımları için toplamda 630 milyon Dolarlık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Sakarya’da Üretip Dünyanın 150 Farklı Ülkesine İhraç Ediyor

Gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıllık üretim miktarının %90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyor. 2019 yılında üretilen 121 bin adet C-HR Hibrit’in ilk 5 ihracat pazarı Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya olurken, 42 bin adet üretilen Corolla Sedan hibrit’in ilk 5 ihracat pazarı ise İsrail, Polonya, İrlanda, İspanya, Macaristan oldu.

Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 vardiyalı üretim sisteminde 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Toyota Plaza Kar’da ‘Yaz Servis Kampanyası’ başladı
Toyota Plaza Kar’da ‘Yaz Servis Kampanyası’ başladı
Toyota fabrikalarına gezi turları
Toyota fabrikalarına gezi turları
Yeni Corolla 95 bin 700 TL’den Toyota Plaza Kar'da
Yeni Corolla 95 bin 700 TL’den Toyota Plaza Kar'da
İhracat rekoru kıran Toyota Otomotiv'e ödül
İhracat rekoru kıran Toyota Otomotiv'e ödül
Toyota, YKS'de sürücüleri “korna çalmamaya“ davet ediyor
Toyota, YKS'de sürücüleri “korna çalmamaya“ davet ediyor
Toyota Plaza Mezcar, Esenyurt'ta açıldı
Toyota Plaza Mezcar, Esenyurt'ta açıldı
Toyota hibrit modeliyle Çukurova Otoshow'da
Toyota hibrit modeliyle Çukurova Otoshow'da
Toyota'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Toyota'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Anahtar Kelimeler:
ToyotaHibritToyota Hibrit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMAZ-master ekibi, Goodyear lastikleriyle 2020 Dakar Rallisi’nde zirvede yer aldı
KAMAZ-master ekibi, Goodyear lastikleriyle 2020 Dakar Rallisi’nde zirvede yer aldı
Audi’nin robotik kıyafeti Skelex 360 Türkiye’de
Audi’nin robotik kıyafeti Skelex 360 Türkiye’de
Volkswagen fabrikalarında yeşil elektrik kullanımını artırıyor
Volkswagen fabrikalarında yeşil elektrik kullanımını artırıyor
Audi’den İzmir’e Nefes Aldıracak Proje
Audi’den İzmir’e Nefes Aldıracak Proje
Yeni Renault Clio Türkiye’de
Yeni Renault Clio Türkiye’de
Kış mevsiminde trafik kazası riski 6 kat artıyor
Kış mevsiminde trafik kazası riski 6 kat artıyor
Ford Otosan Endüstri 4,0 ile yapay zeka kullanmaya hazırlanıyor
Ford Otosan Endüstri 4,0 ile yapay zeka kullanmaya hazırlanıyor
KIA elektrikliyşe 25 milyar dolar yatırım yaptı
KIA elektrikliyşe 25 milyar dolar yatırım yaptı
CDP, Pirelli'nin iklim değişikliği liderliğini açıkladı
CDP, Pirelli'nin iklim değişikliği liderliğini açıkladı
BMW Motorrad’ın en yeni modelleri Motobike İstanbul’da
BMW Motorrad’ın en yeni modelleri Motobike İstanbul’da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim