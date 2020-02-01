Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu



Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasında 2016 yılından bu yana ürettiği hibrit teknolojili araçlarla Türkiye’yi, Avrupa’nın Toyota fabrikaları arasında en yüksek rakamlı hibrit üretim merkezi haline getirdi.

22 yıldır en gelişmiş çevreci teknoloji olan hibrit motorlu araçları üreten ve geliştirmeye devam eden Toyota, Türkiye’de ilk kez 2016 yılında hibrit motorlu C-HR modelini banttan indirdi. 2019 yılında 12'inci nesil Corolla Sedan ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de Sakarya'da üretmeye başlayan Toyota Türkiye, böylelikle Sakarya’yı Türkiye’nin hibrit üretim üssü haline getirirken, Toyota Avrupa fabrikaları arasında da en yüksek hibrit üretim adetlerine ulaşıldı.

Artık Fabrikada Üretilen Her Üç Araçtan İkisi Hibrit

Toshihiko Kudo

Sadece Avrupa’da değil, global düzeyde de en başarılı fabrikalardan biri olduklarını dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Toshihiko Kudo; “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıyız. Toplam üretim hacmimiz içinde hibrit otomobiller önemli bir yer tutuyor. 2019 yılında ürettiğimiz 253 Bin adet otomobilin, yaklaşık yüzde 65’i olan 163 Bin adedi hibrit motorlu araçlardır. 2019 yılında toplam üretimin yüzde 48’i olan 121 bin adet C-HR Hibrit, yüzde 17’si olan 42 bin adet Corolla Sedan ürettik. Bu rakamlar fabrikamızda hattan inen her üç araçtan ikisinin hibrit olduğunu gösteriyor.” dedi. Kudo, hibrit teknolojisini de kapsayan yeni model yatırımları için toplamda 630 milyon Dolarlık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Sakarya’da Üretip Dünyanın 150 Farklı Ülkesine İhraç Ediyor

Gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıllık üretim miktarının %90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyor. 2019 yılında üretilen 121 bin adet C-HR Hibrit’in ilk 5 ihracat pazarı Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya olurken, 42 bin adet üretilen Corolla Sedan hibrit’in ilk 5 ihracat pazarı ise İsrail, Polonya, İrlanda, İspanya, Macaristan oldu.

Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 vardiyalı üretim sisteminde 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.