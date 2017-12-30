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Almanya'ya 2018 neler getirecek?

Almanya’da 2018 yılının başlangıcı ile birlikte birçok alanda yeni düzenlemenin uygulamaya konulması bekleniyor.

Almanya'ya 2018 neler getirecek?

Almanya’da 2018 yılının başlangıcı ile birlikte birçok alanda yeni düzenlemenin uygulamaya konulması bekleniyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
Almanya'ya 2018 neler getirecek?

Almanya Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, bir çok alanda düzenlemelere gidiliyor.

Daha yüksek ödenekler, asgari ücretteki farklılıkların düzenlenmesi, daha fazla çocuk yardımı, yaşlılık ödeneklerinin iyileştirilmesi ve vergi kaçakçılığına karşı önlemler gibi yeni düzenlemeler yeni yıldan itibaren uygulamaya konulacağı öğrenildi.

Haber: Yaşar KAÇMAZ/ALMANYA

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak olan yeni uygulamalar, ülkedeki vatandaş ve şirketlerin günlük yaşamlarını farklı şekillerde etkileyecek. 2018’de vergi mükellefleri 4,1 milyar avrodan muaf tutulacak. Söz konusu uygulamadan özellikle çocuklu aileler ve işçiler de faydalanacak.

Yeni uygulamalar kapsamında, Vergi Dairesi’nden (Finanzamt) bir kamu görevlisi, habersiz bir şekilde şirketleri kontrole gidebilecek ve kasalarını 2017’den itibaren elektronik olarak kaydettirmek zorunda olan işletmelerin nakit para kayıtlarının manipüle edilip edilmediğini inceleyecek.

EMEKLİYE YÜZDE 3 ZAM

Emeklilik fonlarının durumunun iyi olması nedeniyle emeklilik kasası ödemeleri, 1 Ocak itibarıyla brüt maaşın yüzde 18,7’sinden yüzde 18,6’sına düşürülecek. Temmuz 2018’den itibaren de 21 milyon emeklinin maaşında yaklaşık yüzde 3 artış yapılması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 2019'DA

Saat ücreti asgari ücretin altında imzalanan iş sözleşmeleri, 2018’den itibaren geçerli olmayacak. Ayrıca, bu yıl asgari ücret uygulanması konusunda bazı sektörlerde istisnalar sağlanmıştı. 2018’den itibaren bu istisnalar kalkacak ve asgari ücret zorunluluğu, tüm sektörlerde geçerli olacak.


Asgari ücret saatlik, bu yılın başında 8,50 avrodan 8,84 avroya yükseltilmişti. Asgari ücrette 2 yılda bir yapılan artışın, 2019 başında gerçekleşmesi planlanıyor.

SOSYAL YARDIM VE ÇOCUK PARASI ARTIYOR

Almanya’da “Hartz VI” olarak bilinen sosyal yardım miktarı, yeni yılda 409 avrodan 416 avroya çıkarılacak. Çocuk parası ise ilk 2 çocuk için aylık 192 avrodan 194 avroya, üçüncü çocuk için 198 avrodan 200 avroya ve dördüncü çocuk için 223 avrodan 225 avroya yükselecek.

500 EUROLAR PİYASADAN ÇEKİLECEK 

19 üyeli Avro Bölgesi’nin ülkelerinden biri olan Almanya’da, para birimi olarak avro kullanılıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından piyasaya sürülecek yeni avro banknotlar merakla bekleniyor. Piyasaya gelecek yıl 100 ve 200 avroluk, üst düzey güvenlik özelliklerine sahip banknotların sürülmesi planlanıyor. Bu arada, ECB’nin mayıs ayında aldığı karar doğrultusunda 500 avroluk banknotlar peyderpey piyasadan çekilecek.

Son Güncelleme: 30.12.2017 13:49
Anahtar Kelimeler:
Kindergeld2018Renner500 EuroYaşar KaçmazAlmanyaDeutschlandFinanzamt
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