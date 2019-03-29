1 Nisan'da okullara seçim tatili

Yerel seçimlere ev sahipliği yapan okullarda, eğitime bir gün ara verildi. Yerel seçimlerde gün boyu gece yarısına kadar görev alan öğretmenleri de düşünen Milli Eğitim Bakanlığı, okulların bir gün tatil edileceğini duyurdu.

15 BİN SEÇMEN EVİNDE OY KULLANACAK



Bu arada 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala YSK son hazırlıkları tamamladı. 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulaması bu seçimlerde de yapılacak. 769 ilde kurulacak seyyar sandıklarda 15 bin 301 seçmen oy kullanacak

Pazar günü yapılacak yerel seçimde hasta ve engelli seçmenler için 769 ilçede seyyar sandık kurulacak. 15 bin 301 hasta veya engelli seçmen, evlerine gelecek seyyar sandıklarda oy kullanacak.

İ L K KEZ 24 HAZİRAN’DA UYGULANMIŞTI

Hasta ve engellilere evde oy kullanabilme imkanı ilk kez 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde uygulanmıştı. Bu seçimde de süresinde başvuran hasta ve engelliler seyyar sandıkta oylarını kullanabilecek.

769 İLÇEDE SEYYAR SANDIK

Bu kapsamda 769 ilçede seçim kurulları tarafından seyyar sandık kurulu oluşturuldu. Bu ilçelerde görev yapmak üzere toplam bin 71 seyyar sandık kurulu teşkil edildi. Bu kurullarda yine memur başkan ve üyelerin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de bulanacak.

YSK tarafından ilan edilen seçim takvimi süresinde başvuran ve gerekli şartları taşıdığı belirlenen 15 bin 301 seçmen bu seyyar sandıklarda oy kullanacak.

SANDIK KURULU EVLERE GİDECEK

Peki seyyar sandıkta oy verme işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Seçim kurulları seçim çevrelerinde bulunan hasta veya engellilerin evlerine beraberlerinde sandık ve diğer seçim malzemeleri ile gidecek. daha sonra ilgili kişiye oyu kullandırılacak.

M UHTARLIK OYU KULLANAMAYACAKLAR

Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, kaydedilen seçmenlerin büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabilecek. Ancak muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacaklar. Bu mahalde köylerde de seyyar sandık kurulmayacak.

SAYIM İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Seyyar sandıklardan çıkan oylar daha sonra o ilçede bulunan diğer sandıklardan biri birleştirilerek, sayımı yapılacak. Bu usul seyyar sandıkta oy kullanan seçmenlerin tercihlerinin deşifre olmaması için hayata geçirildi.

Öte yandan YSK Ankara Kantinciler Odası Başkanlığı’nın başvurusu üzerine oy kullanılan okullarla ilgili ilginç bir karar aldı. YSK 31 Mart Pazar günü oy kullanılacak okullarda kantinlerin açık olabileceğine karar verdi.

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