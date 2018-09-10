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Dünyada 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor  

Son 50 yıldır okuma yazma oranında önemli artışlar kaydedilirken, dünya üzerinde hala 750 milyon kişinin okuma yazma bilmediği belirlendi.

Dünyada 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor  

Son 50 yıldır okuma yazma oranında önemli artışlar kaydedilirken, dünya üzerinde hala 750 milyon kişinin okuma yazma bilmediği belirlendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:20
Dünyada 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor  

Dünyada 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor  

   Son 50 yıldır okuma yazma oranında önemli artışlar kaydedilirken, dünya üzerinde hala 750 milyon kişinin okuma yazma bilmediği belirlendi.Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünya üzerine okuma yazma bilmeyenlerin oranı üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyada 750 milyon kişinin okuma yazma bilmediği kaydedildi. Son 50 yıldır okuma yazma oranında önemli düzeyde artış görülmesine rağmen hala okuma yazma bilmeyenlerin sayısının bu kadar yüksek olması dikkat çekti. Okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisinin ise kadınlardan oluştuğu saptandı.

  KADINLAR DAHA AZ OKUMA YAZMA BİLİYOR

   ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisindeki haber çıkışları incelendiğinde eğitim başlığı altında bir milyona yakın haber çıkışı tespit edilirken okuma yazma oranıyla ilgili de yıl içerisinde 17 bin 571 haberin yansıma bulduğu belirlendi.Raporda, okuryazar olmayan ülkelere de değinilirken, okuryazar olmayanların yüzde 45’inin Güney Asya’da yaşadığı kaydedildi. Yüzde 27’sinin ise Sahra Altı Afrika’da olduğu belirlenirken, yüzde 10’unun Doğu ve Güneydoğu Asya, yüzde 9’unun Kuzey Afrika ve Batı Asya’da yaşadığı belirlendi. Bu bilgilerin yanı sıra, son yıllarda okuma yazma oranın en fazla artış gösterdiği yerler Doğu ve Güney Asya ile Kuzey ve Batı Afrika ülkelerinde sağlandığı görüldü.Dünya genelinde okuryazar kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde de, kadın okuryazar sayının erkek okuryazar sayısına oranla daha az olması dikkat çekti. Son yıllardaki bilgilere göre, genç kadınların okuma yazma bilmeme oranı yüzde 59 olarak görüldü. Böylelikle dünyada her 5 ülkeden birinde kadın okuryazar sayısının erkek okuryazar sayısının altında olduğu saptandı. TÜİK’ten edinilen bilgiye göre de Türkiye’de 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,50 olarak kaydedildi. 2016 yılı verileri baz alınırken, ülke genelinde 2 milyon 482 bin 432 kişinin okuma yazma bilmediği belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Okuma Yazma
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