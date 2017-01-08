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08 Ocak 2017 Pazar 20:01

Edirne'de okullar yarın tatil 9 Ocak Pazartesi

Trakyayı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Edirne'de okullar yarın tatil 9 Ocak Pazartesi
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Edirne'de okullar yarın tatil 9 Ocak Pazartesi


Edirne okullar tatil, Marmara ve Trakya bölgesini etkileyen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne'de okullar bir gün tatil edildi.

Edirne Valiliği, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
Edirne Valiliği’nde yapılan yazılı açıklamada, “9 Ocak 2017 Pazartesi günü Edirne ili merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 9 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır.
Rektör sosyal medyadan duyurdu
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversite öğrencilerinin merakla beklediği kar tatili haberini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurarak, “Sevgili öğrencilerim Üniversite yönetim kurulu her yönüyle değerlendirerek yarın okullara devam kararı almıştır. Sınavı olanlara başarılar” ifadelerini kullandı.
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