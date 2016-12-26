Kar takili; Okullar tatil edildi mi,

AGRI'DA TAŞIMALI EĞİTİME TATİL

ANTALYA'DA KAR SEVİNCİ; VATANDAŞLAR KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞADI

ERZİNCAN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı çok sayıda il ve ilçede okulları tatil ettirdi. Bu arada Konya valiliği açıklama yaparak kar tatili iddialarını yalanladı.Ağrı merkez ile birlikte Patnos ve Eleşkirt ilçelerine yapılan taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı kent merkezi ile Patnos ve Eleşkirt ilçelerine yapılan taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi. Valilik taşımalı sistemin dışında eğitimin-öğretimin devam ettiğini bildirdi.Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla il genelinde bugün eğitim öğretim yapılmayacak.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi.Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılmayacak.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Akseki merkezi ile bağlı mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.Öte yandan, hafta sonu Aksekinin Akçeşme, Püser Boğazı ve Zomana mevkilerine gelen vatandaşlar, kar keyfi yaşadı. Özellikle kar yağışı görülmeyen Alanya ve Manavgat ilçelerinden bölgeye gelenler, eğlenceli vakit geçirdi.Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtildi.Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Erzincan il merkezi, ilçelerin tamamında 26 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.