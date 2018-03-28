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Milli Eğitim Bakanlığı 25 bin öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı 25 bin öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık." dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 15:10
Milli Eğitim Bakanlığı 25 bin öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı 25 bin öğretmen ataması yapacak

Atama bekleyen öğretmenlere müjde, bakanlık en az 25 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Ataması yapılan 1.000 van'a gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı okullarda ve çevrelerde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda Van'da devam eden 53 projeyi kısa sürede tamamlamak için çaba göstereceklerini bildirdi.

Van'da öğrencilerin yarısına yakınının ikili eğitim aldığını anımsatan Yılmaz, "Bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul yapacağımız arazileri ve hangi projeleri uygulayacağımızı belirledik. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayarak Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyükşehirlerden ilk geçecek illerden biri olacak." diye konuştu.

Türkiye'de şu ana kadar 60 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımı yaptıklarını, Van'da da eğitim yatırımlarının iki milyar liraya yaklaştığını belirten Yılmaz, bu yatırımlarla Van'da 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 52'den 28'e, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 39'dan 26'ya düştüğünü ifade etti.

"Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık"

Yılmaz, eğitimin kalitesinin arttırılması için olmazsa olmaz unsurlardan birinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için daha fazla öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Van'daki eğitimin kalitesi eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar. Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık."

"Eğitimin kalitesinin daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız"

Van'da ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 35'ten 20'ye düştüğüne dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"6 bin 136 öğretmen vardı 2002'de. Şimdi 16 bin 329. 3 bin 800 dersliğimiz varken şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var. 3 katından fazla. Toplam öğrenci sayımız da 331 bin. Bunun yanında üniversitemizde de 33 bine yakın öğrencimiz var. Okul öncesi eğitimden başlayarak yüksek öğretimin sonuna kadar bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor. Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra eğitimin kalitesinin daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız."

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