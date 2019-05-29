Modern Eğitim Koleji ve Adventure Park açıldı

İstanbul'da özel eğitim kurumlarından Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi ile kampüsünde bulunan Modern Adventure Park’ın açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Okullar yaşam alanına dönüştürülmeli. Bu çok önemli bir ilkedir. Modern Eğitim Kolejini hayata geçirenleri tebrik ediyorum’ dedi.

Başarılarıyla ve kampüsünde bulunan macera parkıyla eğitimde ilklere imza atan Özel Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Anadolu & Fen Lisesi ve kampüsünde bulunan Modern Adventure Park’ın açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M.Muharrem Kasapoğlu yaptı.

2017 yılında eğitim hayatına başlayan Modern Eğitim Koleji İlköğretim Okulu 2019’da yeni bir binada önce Fen ve Anadolu Lisesi, hemen akabinde ise Modern Adventure Park’ın açılışı ile yirmi dönümlük Modern Yaşam Kampüsü haline gelen modern kampüsün açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu sporun hayatımızdaki önemine değinerek her okulun önce öğrencisine sporu sevdirmesini ve yaşam felsefesi haline getirmelerini sağlamasını sonrasında imkanlarını bölgesindeki halka açması gerektiğine değinerek, bu hedefi başaran Modern Eğitim Kolejini tebrik ederek sporda bir çok başarıya imza atan okul öğrencilerini de başarılarından dolayı kutladı.

Kasapoğlu ayrıca, konuşmasında “Bakanlık olarak, spor salonları, yüzme havuzları, futbol ve basketbol gibi alanlarda pek çok imkanı barındıran okullar açma düşüncemiz var. 3 bine yakın okulu biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleriyle donattık. İnşallah spor tesisi olmayan hiçbir okul kalmayana dek bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet M. Kasapoğlu ile birlikte açılışa katılan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Şanlıurfa Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı açılışta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel çocuklarının global bir eğitim sistemi ile eğitilmelerini arzuladığı için eğitim sektörüne girdiğini, her yeteneğe hitap eden bir kampüs hayal ederek modern kampüsü kurduğunu belirterek katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ilettiler.

“Eğitim, sadece bilginin ezberletilmesi değil, bilgiye ulaşacak aklın ve düşünceleri hayata geçirecek iradenin eğitilmesidir” felsefesiyle eğitim hayatında yerini alan Modern Eğitim Koleji, Modern Adventure Park’ın açılışı ile yirmi dönümlük Modern Yaşam Kampüsü haline geldi. 1000 öğrencisiyle anaokulundan liseye kadar eğitim imkanı sunan kurum her öğrencinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sürecine göre eğitim ve yaşam alanlarını planlayarak kendi eğitim ve öğretim modelini oluşturarak eğitime yeni bir nefes getirdiler.

Çocukların akademik başarıları ile aynı oranda sosyal başarılarına da büyük önem veren Modern Eğitim Koleji, Modern Adventure Park ile çocukların ihtiyaç duyduğu açık alan etkinliklerini bedensel, zihinsel ve sosyal gelişime destek olacak macera alanlarını eğitime dahil etmesi sebebiyle hem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu’nun hem de açılışa katılan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’un ve diğer katılımcıların takdirini kazandı.

Her öğrencinin farklı yetenek ve ilgilerinin olduğu bilinciyle hareket eden okul, her yeteneği ortaya çıkaracak ve tatmin edecek, geleceğe hazırlayacak eğitim modelini ve ortamını hazırlayarak, evrensel değerler eğitimini de ders müfredatına ekleyerek mutlu ve gelecekte fark yaratacak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.



