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05 Ocak 2017 Perşembe 10:29

KPSS'de kopya skandalı; 105 asker eşi gözaltında

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin başlatılan operasyon için sabah erken saatlerde 31 ilde çok sayıda gözaltı oldu.

KPSS'de kopya skandalı; 105 asker eşi gözaltında
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KPSS'de kopya skandalı; 105 asker eşi gözaltında

Türkiye'yi sarsan ve yüzbinlerce gencin geleceğini karartan 2010 KPSS skandalıyla ilgili soruşturma sürerken, bugün de 105 asker eşi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli operasyonun, 31 ilde devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Erkman'ın talimatı üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, gözaltı işlemlerini yerine getirirken, şüpheliler arasında; araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni olarak kamu kadrosunda çalışan memurların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2'sinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı ve 4'ünün üsteğmen gibi rütbelerde yer aldıklarının tespit edildiği bildirildi.

"BYLOCK" ŞÜPHELİLERİ DE GÖZALTINDA

Şüpheliler arasında; eşlerinin FETÖ'ye himmet para transferleri bulunanlar, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatı bulunanlar, Bank Asya'da para artışı hareketi olanlar ve Bylock kullananlar olduğu da belirtildi. Dosya kapsamına göre, şüphelilerin Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavına ait soruları, sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulundu. Soruşturma kapsamında; Ankara'da 29, İstanbul'da 21, İzmir'de 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapıldığı öğrenildi.

Ankara merkezli 31 ilde devam eden ve 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verilen 2010 KPSS operasyonu kapsamında, 74 kişi gözaltına alındı.

 
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KPSSde Kopya
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