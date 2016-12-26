Liderler Anayasa değişikliğini görüştü, açıklama yok

TBMM Anayasa Komisyonu'nda sert tartışmalara neden olan Anayasa Değişikliği konusunda AK Parti Genelbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ay içinde 3. kez bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi.Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmadı.MHP ve AK Parti içinde Anayasa değişikliği konusunda farklı sesler her iki parti yönetimini de endişelendiriyor.Partiler bu gibi önerilerde Grup Kararı alarak vekillere baskı yapamıyor. Ak Parti ve MHP içinde değişikliğe sıcak bakmayan isimleri parti yönetimleri ikna etmeye çalışırken, MHP sistem değişikliği konusuna karşı çıkan vekilleri ihraç ederek muhaliflere gözdağı vermeyi tercih etmişti.