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26 Aralık 2016 Pazartesi 19:20

Liderler Anayasa değişikliğini görüştü, açıklama yok

MHP Anayasa değişikliğine karşı çıkan vekilleri ihraç tehdidiyle sustururken, AK Parti içinde durum belirsizliğini koruyor. Liderler bu durumu ele aldı.

Liderler Anayasa değişikliğini görüştü, açıklama yok
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Liderler Anayasa değişikliğini görüştü, açıklama yok

TBMM Anayasa Komisyonu'nda sert tartışmalara neden olan Anayasa Değişikliği konusunda AK Parti Genelbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ay içinde 3. kez bir araya gelerek  durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmadı.
MHP ve AK Parti içinde Anayasa değişikliği konusunda farklı sesler her iki parti yönetimini de endişelendiriyor.
Partiler bu gibi önerilerde Grup Kararı alarak vekillere baskı yapamıyor. Ak Parti ve MHP içinde değişikliğe sıcak bakmayan isimleri parti yönetimleri ikna etmeye çalışırken, MHP sistem değişikliği konusuna karşı çıkan vekilleri ihraç ederek muhaliflere gözdağı vermeyi tercih etmişti.
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