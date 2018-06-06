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Altın Fırçalı Adam gösterimleri devam ediyor

Aslan Şükür belgeseli Altın Fırçalı Adam'ın 2 Mayıs'ta başlayan gösterimleri devam ediyor. "Altın Fırçalı Adam", 10 Haziran Pazar günü, saat 19.00'da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de seyirciyle buluşuyor.

Altın Fırçalı Adam gösterimleri devam ediyor

Aslan Şükür belgeseli Altın Fırçalı Adam'ın 2 Mayıs'ta başlayan gösterimleri devam ediyor. "Altın Fırçalı Adam", 10 Haziran Pazar günü, saat 19.00'da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de seyirciyle buluşuyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:36
Altın Fırçalı Adam gösterimleri devam ediyor

Altın Fırçalı Adam gösterimleri devam ediyor

Yönetmenliğini Fatih Yürür'ün ve yapımcılığını Hakan Tunga Kalkan'ın üstlendiği belgesel, 42 dakika boyunca çizgi roman tarihimizin gizli kalmış zenginliklerini ortaya çıkarıyor.c


Aslan Şükür belgeseli Altın Fırçalı Adam'ın 2 Mayıs'ta başlayan gösterimleri devam ediyor. "Altın Fırçalı Adam", 10 Haziran Pazar günü, saat 19.00'da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de seyirciyle buluşuyor.

"Altın Fırçalı Adam" belgeselinde çizgi roman kapaklarına yaptığı illüstrasyonlar ile tanınan ve dünyanın en üretken ressamlarından biri olarak anılan Aslan Şükür'ün hayatı ve çalışmaları anlatılıyor. Aslan Şükür, televizyon yayınlarının siyah beyaz olduğu dönemde yaptığı rengarenk kapaklar ile her yaştan çizgi roman severlerin hayatlarını renklendiren ressam olarak bilinir.


Aslan Şükür'ün çizdiği kapaklarla sevilen karakterlerin hikayesine "Altın Fırçalı Adam" belgeselinde tanık olacaksınız. Zagor, Kızılmaske, Mandrake, Tom Braks, Gordon, Alaska, Judas, Jeriko, Yüzbaşı Volkan, Atlantis, Teksas, Tommiks ve daha onlarca çizgi karakterler dışında başka alanlardaki çalışmalarıyla hayatımıza girmeyi başarmıştır. James Bond ve Barbara Cartland roman kapaklarından çocukluğumuzda okuduğumuz sayısız dünya klasiklerinin ilk etapta kapaklarına bakarak ilgi duymamızı sağlamıştır.

Yönetmenliğini Fatih Yürür'ün ve yapımcılığını Hakan Tunga Kalkan'ın üstlendiği belgesel, 42 dakika boyunca çizgi roman tarihimizin gizli kalmış zenginliklerini ortaya çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler:
Aslan Şükür
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