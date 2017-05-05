Ayşen Baloğlu, yazıyor, çiziyor, boyuyor, bir türlü yerinde duramıyor...

Türk mizahına yıllarca neş'e katan Leman, Pişmiş Kelle, Avni, Bayan yanı gibi dergilerde çizen, çok sayıda günlük gazete ve haftalık dergilerde çalışan Ayşen Baloğlu yeni tasarımlarını kişisel sitesine taşıdı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.