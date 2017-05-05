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KÜLTÜR - SANAT:
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05 Mayıs 2017 Cuma 22:02

Ayşen Baloğlu, yazıyor, çiziyor, boyuyor, bir türlü yerinde duramıyor...

Türk mizahına yıllarca neş'e katan Leman, Pişmiş Kelle, Avni, Bayan yanı gibi dergilerde çizen, çok sayıda günlük gazete ve haftalık dergilerde çalışan Ayşen Baloğlu yeni tasarımlarını kişisel sitesine taşıdı.

Ayşen Baloğlu, yazıyor, çiziyor, boyuyor, bir türlü yerinde duramıyor...
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Ayşen Baloğlu, yazıyor, çiziyor, boyuyor, bir türlü yerinde duramıyor...

Yeni nesil Türk karikatür sanatının kadın çizerler cenahında bir isim Ayşen Baloğlu. Leman, Pişmiş Kelle, HBR Maymun, Şebek, Avni, Şizofren ve Bayan Yanı gibi Türk mizahına damgasını vurmuş pek çok dergide akıllara zarar karikatürleri yayınlandı. Yıllar sonra kendi hakkında 'Bir türlü yerinde duramıyor' tezimizi haklı çıkarmak istercesine Sabah, Ateş, Posta, Radikal, Yeniyüzyıl gibi günlük gazetelerde çalıştı. Karikatürler, illüstrasyonlar ve tabi ekonomi, gündem, politika sayfalarının vazgeçilmez grafiklerini çizdi. Habere ruh veren o renkli tabloları okurun en iyi anlayabileceği hale getirirken bile, gördüğü rakamlardan yeni karikatürleri için ilham aldığını tahmin ediyoruz. Bu tahminimizi haklı çıkaran çok sayıda karikatür balonundaki yazıları örnek olarak gösterebiliriz. Pazartesi, İnternetmedya Ekonomi, Makro Ekonomi, E Edebiyat, Bakırköy Life ve PC World dergilerinde hem çalıştı ya da grafikleri, illüstrasyon çalışmaları yayınlandı.
Cumhuriyet Kitapları, Hasat Yayınları, İmge Yayınları'nda çok sayıda kitabın kapak tasarımlarında bizim Ayşen Baloğlu'nun imzası var.

Nahpeyker, Ayşen Baloğlu'nun yarattığı bir karekter olarak Türk kadınını mizah sayfalarında isyanı, sesi, soluğu kendine özgü duruşu oldu. Kadına yönelik şiddetin durdurulması için yıllarca mücadele etti.

Ayşen Baloğlu hakkında günün birinde bir biyografi yazılacak, bunu göze alacak arkadaşın işi bir hayli zor. Ama en azından biyografi yazarlarına şimdiden birkaç küçük not vermekte fayda var..


Özden Öğrük, Gülay Batur, Ramize Erer, Meral Onat, Eda Oral, Gülay Batur gibi çizerler, 1990'lı yılların başına kadar Türk mizah dergilerinde yer alan absürt kadın karikatürlerinin büyük oranda değişimine önemli katkı sağladılar. Ayşen Baloğlu bu değişim sürecini tamamlayan daha renkli, daha zeki ve bir o kadar aksi karakterleriyle zihinlerde yer etmeyi başardı. Yazarken, çizerken ve boyarken çocukları hiç ihmal etmedi. Çocukların ruh dünyasında fırtınalar estiren kahramanları onların rüyalarını süsleyecek kadar canlı hale getirdi.

Kendisi gibi sanatçı olan Mustafa Akyol ile evliliğinin ardından İstanbul'un gereksiz kalabalığından, gürültüsünden Ege'ye kaçarak kurtulan Ayşen Baloğlu, yeni projelerle mizah dünyasında adını unutulmazlar arasına yazdıracak.
Ayşen Baloğlu'nun harika çalışmalarına resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. www.aysenbaloglu.com
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Anahtar Kelimeler
Bayın YanıMustafa AkyolAyşen Baloğlu
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