Beyoğlu D'art Galeri'de Kobalt Sergisi

Kobaltın tüm özellikleri ile hissettirdiklerini toprakla birleştiren 14 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Kobalt' sergisi açıldı.
Beyoğlu D'art Galeri'de gerçekleştirilen sergide, kobalt teması altında bir araya gelen sanatçıların, görsel ve duygusal ifadelerini yansıttıkları eserler sanatseverlerle buluştu.
Aysel Güneş, Buğra Özer, Canan Cankaya, Gözde Çiçek, Hakan Öcel, Hasan İn, Hasan Numan Suçağlar, Mehmet Alp, Metin Ertürk, Müjde Gökbel, Sinan Avinal, Teppie Yamashita , Toygan Eren ve Ümmü Gülsüm Okçu'nun eserlerinin yer aldığı sergi 7 Temmuz'a kadar açık kalacak.