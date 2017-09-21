Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yapıp başrolünde oynadığı 2010 yapımı "Ay Lav Yu" adlı filmin devamı olan "Ay Lav Yu Tuu" yarın izleyici ile buluşacak.

Komedi türündeki filmde, başroldeki Midyat'a oyuncu kadrosunda Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan ve Bora Akkaş gibi isimler eşlik ediyor.

Amerika'da eğitim alıp köyü "Tınne"ye dönen bir gencin iki kültür arasında yaşadıklarını neşeli ve kendine has bir üslupla sinemaya taşıyan Sermiyan Midyat, ikinci hikayede de bu farklılıklardan besleniyor.

İlk filmde Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez Midyat'ın canlandırdığı "İbrahim" karakterinin Amerika macerası ile devam ediyor.

Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği "Tarla", saplandığı borç batağından çıkmak için ailesinin memleketteki tarlasını satmak için yola koyulan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

Senaryosu da Ağacıkoğlu'na ait olan dram türündeki filmde; Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk, Kenan Bal, Hale Akınlı ve İlyas Özçakır rol aldı.

Hakan Şahin'in yönetmenliğini yaptığı "Atçalı Kel Mehmet", II. Mahmut döneminde yaşayan ve her daim halkın yanında yer alan efe Atçalı Kel Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Hakan Şahin, Burcu Över ve Ozan Bodur üçlüsünün kaleme aldığı filmde; Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan, Mehmet Polat, Hasan Yalnızoğlu, Ümit Acar, Emin Gümüşkaya ve Hülya Şen oynuyor.

Tarihi dram ve aksiyon karışımı filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Taron Egerton, Pedro Pascal, Channing Tatum, Julianne Moore, Mark Strong, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry ve Sophie Cookson'un oynadığı devam filmi "Kingsman: Altın Çember"in yönetmenliğini Matthew Vaughn üstlendi.

Vaughn'un yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu serinin ikinci filmi "Kingsman: Altın Çember", karargahları yıkılan Kingsman gizli servisi ajanlarının, dünyayı kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

Aksiyon, komedi ve macera içerikli filmin müzikleri Henry Jackman ve Matthew Margeson ikilisine ait.

Peter Dukes'un yazıp yönettiği "Kaçış Odası", korku filmi hayranı iki gencin, eğlence amacıyla sevgililerini de alarak gittikleri kaçış odasında yaşananları konu ediniyor.

Skeet Ulrich, Sean Young, Christine Donlon, Randy Wayne, Matt McVay ve Ashley Gallegos'un rol aldığı film özetle şöyle:

"Los Angeles'ta yaşayan 4 genç, günümüzün popüler oyunlarından olan kaçış odası oyununa dahil olur. Bir odada kilitli olan arkadaşlar çıkış yolunu zekalarını kullanarak bulacak ve iyi zaman geçireceklerdir. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Zira duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha odada olduğunu fark ederler. Arkadaş grubu 55 dakika içinde çıkış yolunu bulmalı ve yenemeyecekleri bu düşman onları yok etmeden canlı olarak odadan kurtulmalıdır."

Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi'ye 2009 yılında Berlin Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran "Elly Hakkında", 8 yıl sonra Türkiye'de sinemalara geliyor.

Senaryosu da İranlı yönetmen Farhadi'ye ait olan ve Golshifteh Farahani, Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti ile Merila Zare'nin oynadığı film; bir arkadaş grubunun Almanya'dan İran'a dönen eski dostlarının gelişini kutlamak için planladıkları tatile, köydeki anaokulu öğretmeni "Elly" adındaki genç kızı da davet etmelerinin ardından gelişen olayları konu ediniyor.

"İz"

Agnieszka Holland'ın Kasia Adamik ile birlikte yönettiği "İz" hayvan hakları savunucusu Janina'nın, komşusunun öldürülmesi ve iki köpeğinin ortadan kaybolmasıyla bu konuda yürüttüğü kişisel araştırmayı odağına alıyor.

Senaryosunu Olga Tokarczuk ile yönetmen Agnieszka Holland'ın birlikte kaleme aldığı;

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre ortak yapımı filmde Agnieszka Mandat-Grabka, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal, Miroslav Krobot ile Borys Szyc rol aldı.

Muhabir: Melik Fırat Yücel