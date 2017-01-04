En çok izlenen film oldu; Dağ 2 filmi 35 ek salon birden açtırdı

En çok izlenen film oldu, Dağ 2 35 ek salon birden açtırdı

DAĞ 2 FİLMİNİN KONUSU

Türkiye genelinde 220 salonda birden gösterime giren, 2017'ye yeni salonlar açtırarak girdi. Filmi izlemek için hafta sonu sinemalara akın eden vatandaşların yoğun ilgisi, Dağ 2 için 34 ek solan daha açılmasına neden oldu. Film, yerli ve yabancı yapımların tamamını izlenme açısından geride bıraktı.Reina saldırısının neden olduğu tepkinin Dağ 2'ye yöneldiğini iddia edenleri ise sinema salonu sahipleri yalanladı.'nin yürek burkan hikayesi varken ve yüreklerimiz terörün getirdiği acıyla kavrulurken diğer filmleri kaleme almak biraz anlamsız kalıyor. İşte'nin iki haftalık seyri..AVM'lerde Dağ 2 için bir ay öncesinden hazırlık yapıldığını belirten işletmeciler, ek salon açmak için gösterimi sona eren filmler için yapılan son rezervasyonların bitmesinin beklendiğini, bazı AVM'lerdeki sinema salonlarında da ek olarak devreye alınabileceğini söylediler.Dağ 2 filmi sadece geçtiğimiz yılın son pazar günü günü 32 bin kişi izlemişti. Bu hafta sonu ise en çok gişe yapan film ünvanını elinde bulunduran, sinema sitelerinde de en çok yorum alan film, seansları en çok aranan film olarak kayıtlarda yerini aldı. Filmi bu pazar 84 bin sinemaseveri sinema salonlarına çekmeyi başardı. Bu Hafta sonunda toplam 115 bin izleyiciye ulaşan Dağ 2, 2017’ye birinci girdi.Türk yapımı silah ve teçhizatların ve binlerce MKE yapımı manevra mermisinin kullanıldığı Dağ 2, TSK'nın verdiği destekle çekildi. Dağ 2'nin çekimlerinden hemen sonra filmde rol alan Konyalı Komandoın şehit düştüğü haberi, rol arkadaşlarını derinden üzdü. Filme yardımcı olan çok sayıda askerin içinde ağırbaşlılığı ve sakin kişiliği ile tanınan Emre Uçar'ın rol aldığı sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.Gişede başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ 2 filminde yine başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşırken Alper Çağlar da filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor. Film temalı ürünler ise bugünlerde satışa çıkıyor,Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir.'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.