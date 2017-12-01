'Engelsiz Yaşam Korosu' yeni konserler için hazırlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" yeni konserler için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve 35 kişiden oluşan koro, haftanın belirli günlerinde 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde şef Necmi Özgül yönetiminde bir araya gelerek, Türk Halk Müziği eserlerini seslendiriyor.

Bugüne kadar Tekirdağ'da ve farklı illerde sanatseverlerle buluşan koro, yeni konserler vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Hasan Sezai Tasavvuf Musikisi Araştırmalar Derneği Başkanı Necmi Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kurulan koronun verdiği konserlerle insanların beğenisini kazandığını söyledi.

"Amacımız müzik yoluyla insanlarla bir şeyler paylaşmak"

Özgül, koronun oluşmasıyla birlikte engelli birçok kişinin evinden dışarı çıkmasını, sosyalleşmesini sağladıklarını belirterek, "Koromuz bundan 3 yıl önce kuruldu. Pek çok konser verdik. Bu yıl da tekrar bir konser vermek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çeşitli illerin ve ülkelerin festivallerine davet ediliyoruz. Ama tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız ulaşımda bazı sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden henüz o davetlere katılamadık. Bu sorunlar aşılınca şehir dışında ve ülke dışında konserler vermeyi istiyoruz." dedi.

Koroya ilk başladığında karamsar olanların artık hayata daha mutlu ve gülerek bakmaya başladıklarını ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 kişiyiz ve her ay belirli günlerde bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel esasımız repertuvara dayalı çalışmalar. Arkadaşlarımızın müzik bilgilerini tazelerken, yeni eserler öğrenmeleriyle az da olsa müzik eğitimi almış olmalarını sağlıyoruz. Amacımız müzik yoluyla insanlarla bir şeyler paylaşmak. 3 yılda arkadaşlarımızla çok şey başardık. Arkadaşlarımız buraya gelerek terapi görmüş gibi ayrılıyor buradan. Arkadaşlarımız sosyalleştikçe dışarı çıkmaya başladıkça sosyal çevrelerinin artmasıyla kendilerine güvenleri de arttı."

"Müzik insanı heyecanlandırıyor, mutluluk veriyor"

Tekerlekli sandalyesi ile koroda yerini alan Gülşah Yerimer, kuruluş aşamasından itibaren burada bulunduğunu, izleyicilerden olumlu tepki aldıklarını söyledi.

Yerimer, insanların müzik etrafında birleşmesi ve bir şeyler paylaşmasının mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Evde kendi kendime bir şeyler söylüyordum. Müziğe merakım vardı. Topluluk içinde hiç söylememiştim ve açıkçası çekiniyordum. Koroya gelmeye başlayınca ilk başlarda utanıyordum. Ama daha sonra yaptığımız çalışmalar ve katıldığımız konserlerle kendimize güvenmeye başladık. Müzik çok güzel. Müzik insanı heyecanlandırıyor, insana mutluluk veriyor." diye konuştu.