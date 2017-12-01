Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103696
ALTIN
161.248
DOLAR
3.9297
STERLİN
5.3015
EURO
4.6759
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

'Engelsiz Yaşam Korosu' yeni konserler için hazırlanıyor

Tekirdağ'da down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" yeni sezonda çalışmalarına başladı.

'Engelsiz Yaşam Korosu' yeni konserler için hazırlanıyor

Tekirdağ'da down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" yeni sezonda çalışmalarına başladı.

01 Aralık 2017 Cuma 14:34
'Engelsiz Yaşam Korosu' yeni konserler için hazırlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" yeni konserler için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve 35 kişiden oluşan koro, haftanın belirli günlerinde 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde şef Necmi Özgül yönetiminde bir araya gelerek, Türk Halk Müziği eserlerini seslendiriyor.

Bugüne kadar Tekirdağ'da ve farklı illerde sanatseverlerle buluşan koro, yeni konserler vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Hasan Sezai Tasavvuf Musikisi Araştırmalar Derneği Başkanı Necmi Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kurulan koronun verdiği konserlerle insanların beğenisini kazandığını söyledi.

"Amacımız müzik yoluyla insanlarla bir şeyler paylaşmak"

Özgül, koronun oluşmasıyla birlikte engelli birçok kişinin evinden dışarı çıkmasını, sosyalleşmesini sağladıklarını belirterek, "Koromuz bundan 3 yıl önce kuruldu. Pek çok konser verdik. Bu yıl da tekrar bir konser vermek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çeşitli illerin ve ülkelerin festivallerine davet ediliyoruz. Ama tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız ulaşımda bazı sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden henüz o davetlere katılamadık. Bu sorunlar aşılınca şehir dışında ve ülke dışında konserler vermeyi istiyoruz." dedi.

Koroya ilk başladığında karamsar olanların artık hayata daha mutlu ve gülerek bakmaya başladıklarını ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 kişiyiz ve her ay belirli günlerde bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel esasımız repertuvara dayalı çalışmalar. Arkadaşlarımızın müzik bilgilerini tazelerken, yeni eserler öğrenmeleriyle az da olsa müzik eğitimi almış olmalarını sağlıyoruz. Amacımız müzik yoluyla insanlarla bir şeyler paylaşmak. 3 yılda arkadaşlarımızla çok şey başardık. Arkadaşlarımız buraya gelerek terapi görmüş gibi ayrılıyor buradan. Arkadaşlarımız sosyalleştikçe dışarı çıkmaya başladıkça sosyal çevrelerinin artmasıyla kendilerine güvenleri de arttı."

"Müzik insanı heyecanlandırıyor, mutluluk veriyor"

Tekerlekli sandalyesi ile koroda yerini alan Gülşah Yerimer, kuruluş aşamasından itibaren burada bulunduğunu, izleyicilerden olumlu tepki aldıklarını söyledi.

Yerimer, insanların müzik etrafında birleşmesi ve bir şeyler paylaşmasının mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Evde kendi kendime bir şeyler söylüyordum. Müziğe merakım vardı. Topluluk içinde hiç söylememiştim ve açıkçası çekiniyordum. Koroya gelmeye başlayınca ilk başlarda utanıyordum. Ama daha sonra yaptığımız çalışmalar ve katıldığımız konserlerle kendimize güvenmeye başladık. Müzik çok güzel. Müzik insanı heyecanlandırıyor, insana mutluluk veriyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Down SendromluEngelsiz Yaşam KorosuKültürOtizmliTekirdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baba oğul ve torun avukatlar
Baba oğul ve torun avukatlar
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri
Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri
Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
'Türkiye'nin sineması güller açıyor'
'Türkiye'nin sineması güller açıyor'
'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı
'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı
Tedavi edilen kartallar doğaya bırakıldı
Tedavi edilen kartallar doğaya bırakıldı
ATA-AÖF ara sınav giriş belgelerini yayımladı
ATA-AÖF ara sınav giriş belgelerini yayımladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim