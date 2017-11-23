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Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs

Turist olarak geldiği İstanbul'da tanıştığı kişiyle evlenerek Muş'a yerleşen Hollandalı Evguenia Bali, gördüğü eğitimden sonra buradaki kadınlara ahşap boyama kursu veriyor.

Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs

Turist olarak geldiği İstanbul'da tanıştığı kişiyle evlenerek Muş'a yerleşen Hollandalı Evguenia Bali, gördüğü eğitimden sonra buradaki kadınlara ahşap boyama kursu veriyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:39
Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs

MUŞ (AA) - Yahya Sezgin - Muş'ta kadınlara ahşap boyama kursu veren Hollandalı Evguenia Bali, hem kendi hem de Türk kültürünü yaşamaktan mutluluk duyuyor.

Hollandalı Evguenia Bali yaklaşık 24 yıl önce turist olarak geldiği İstanbul'da tanıştığı Ahmet Bali ile evlenerek birlikte ülkesine döndü.

Bali çifti, burada 1,5 yıl kaldıktan sonra Muş'a yerleşti.

Evlendikten sonra Müslüman olan ve çifte vatandaşlığa geçen bir kız çocuğu annesi Bali, 2015 yılında Çıraklık Eğitim Merkezinde açılan ahşap boyama kursuna katılarak sertifika aldı ve usta öğretici oldu.

Ailesi ve çevresinde "Serap" ismini kullanan Bali, Aile Destek Merkezinde (ADEM) ahşap boyama kursu açarak Muşlu kadın ve genç kızlara eğitim veriyor.

"Hem kendi hem de Türk kültürünü yaşayabiliyorum"

Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin kadınlara çok güzel imkanlar sunduğunu, hemcinslerinin evde boş zaman geçireceklerine bu imkanlardan faydalanmaları gerektiğini söyledi.

Kadınların Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslara katılarak meslek sahibi olabileceklerini ve ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabileceklerini anlatan Bali, "Kurslarda çok önemli devlet destekleri sağlanıyor. Bu uygulamayı yurt dışında kola kolay bulamazsınız." dedi.

Hollanda'dan Muş'a, şu anda belediyede çalışan eşinin memleketini özlediği için döndüklerini ifade eden Bali, şöyle konuştu:

"Hollanda ile Türkiye arasında kültür farklılıkları var. Ben burada hem kendi hem de Türk kültürünü yaşayabiliyorum. Herkes yurt dışına gitmek istiyor ben tam tersi burada kaldım. Pişman da değilim. İyi ki burada bu insanları, bu kültürü tanıdım. Burada kadınlara daha faydalı olmak istiyorum."

Kursiyerlerden Amine Şen ise Bali'nin kendilerine kursta çok faydalı şeyler öğrettiğini anlattı.

Bali ile uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Şen, "Serap hocamız ile ilk tanıştığımızda şivesinin farklı olduğunu görünce şaşırdık önce. İlerleyen zamanda kendisini çok sevdik. Türkçesi çok güzel bazen Kürtçe de konuşuyoruz. İletişimimiz çok güzel. Bizim kültürümüzü bizden daha iyi biliyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahşap Boyama KursuEvguenia BaliHollandalı GelinMuş
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