İlber Ortaylı'dan turistlere "Topkapı umumi tuvalethane değil" tepkisi
Tarihçi, yazar, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 586. yılında Edirne’de düzenlenen, “Fatih ve Edirne" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Salonda oturmaya yer bulamayan vatandaşlar Ortaylı'yı ayakta dinledi.
Konferansın ortalarında salondaki gürültüden rahatsız olan Ortaylı, konferansı yarıda bırakmak zorunda kalacağını ifade etti.
"MEMLEKETİN SAĞCILARI VE SOLCULARI OSMANLI SARAYININ NE OLDUĞUN BİLMİYOR"
"TOPKAPI TUVALETHANE DEĞİL"
Topkapı Saray’nın tuvalethane olmadığını belirten Ortaylı, "Dünyanın en büyük çini koleksiyonu Çin’de değil, bizde. 11 bin parçadır. Bunlar çok nadide parçalardır. Çinlilerle ben çok uğraştım. Çinli Çini Kültür Bakan Yardımcısı saraydaymış ben ne bileyim. Adamın tuvalete gireceği tutmuş. Getirmişler benim tuvalete. Tabii sarayda tuvaletimiz yok. Topkapı tuvalethane değil. Altının yapısını bilmiyoruz. Öyle her yere tuvalet konulmaz. Şad tuvalet bulamamış. ‘Evinde yap.’ Bin 500 yıldır Ayasofya umumi tuvalethane değil. Altındaki dehliz, kanalların dahi haritasını çıkaramazlar. Her Allah’ın kulu oraya geldiğinde, 3 buçuk milyon ziyaretçi birer litre bırakırsa biz ne yapacağız. Saçma. Böyle aptal aptal laflar konuşuluyor. Herkes tuvalet yapmayı biliyor. Ama bunun yeri var. Kesinlikle bizim çini sarayına ihtiyacımız var. Söylüyorsunuz kimsenin umurunda değil" şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda Edirne Valisi Günay Özdemir, Ortaylı'ya Edirnekari hediye etti.