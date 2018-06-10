Kadıköy Sahaf Günleri Başladı
17 Haziran'a kadar devam edecek 'Kadıköy Sahaf Günleri' Kadıköy Ali Suavi Sokakta tarih meraklılarına ve tüm kitapseverlere kapılarını açtı.
Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği işbirliği ile gerçekleşen Kadıköy Sahaf Günleri 9 - 17 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Bahariye'de Sanatçılar Sokağı olarak da bilinen Ali Suavi Sokak'ta ziyaret edilebilecek. İstanbul'un farklı semtlerinden 42 sahafın katıldığı Kadıköy Sahaf Günleri 9 gün boyunca 10:00 – 22:00 saatleri arasında açık olacak.
Kadıköy Sahaf Günleri'ni ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "Ziyaretçiler burada geçmişle günümüz arasında bir bağlantı kurarak kendi tarih belleklerini canlandırıyor. Burada kitapların yanı sıra eski sandıklar içerisinde eski fotoğrafları görmek bile insanda ciddi bir dinamizm yaratabiliyor. İnsanların tercihlerini arttırmak bizim için önemli. Geçmişte çıkan, birçoğu ilk baskı ve az bulunan değerli kitapları bugün burada meraklılarıyla buluşturuyoruz." dedi.
Sahaf günlerinde nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarını bekliyor.
SÖYLEŞİ ve SERGİLER
Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak. 'Osmanlı'dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve "Exlibris"ler'; 'Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları'; 'Ali Suavi ve Jön Türkler' adlı 3 sergi etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek.
Kadıköy Sahaf Günleri'nin söyleşi programı şöyle:
9 Haziran 2018 Cumartesi
12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi Kaktüs Çocuk- Çağla Gülses
15.00 Küçük Prens'in Dil Serüveni - Küçük Prens Müze Girişimi
10 Haziran 2018 Pazar
18.00 Cönkler, Yazmalar, Hikâyeler - E. Nedret İşli, Sabri Koz
11 Haziran 2018 Pazartesi
18.00 İnsanların ve Cinlerin Ustası Mehmed Siyah Kalem - Olgay Söyler
19.00 Muzip Masal Cini ile Masallara Yolculuk - Ersin Şen
12 Haziran 2018 Salı
18.00 Biriktirici mi Koleksiyoner mi? Kitabın farklı ellerdekimacerası -Talat Öncü, Osman Tan Erkır
13 Haziran 2018 Çarşamba
18.00 Nâzım'dan Eksik Kalanlar - Sinan Şanlıer
14 Haziran 2018 Perşembe
12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi –Kaktüs Çocuk - Çağla Gülses
15 Haziran 2018 Cuma
18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü
16 Haziran 2018 Cumartesi
18.00 İki "Uzak" Yakın Yazar:James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay
17 Haziran 2018 Pazar
18.00 Şiir Hikâyeleri - Haluk Oral