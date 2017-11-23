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Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu.

Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:40
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh Sergisi", Macaristan Ulusal Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı sergide, sanatçıların Matrakçı Nasuh'un "Beyan-ı Menazil Sefer-i Irakeyn" ve "Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol Belgrad" eserlerinde yer alan şehir haritalarından yapılan seçkiyi, birebir çini levhalar üzerine, Matrakçı'nın beyitlerinden yapılan seçkiyi divani hat levhalara, vasıflarının birkaçını da modern bir yorumla tuvale aktardığı 41 eser görücüye çıktı.

Programda, yönetmenliğini Ali Sina Gürsu’nun üstlendiği, dünyaca ünlü Osmanlı tarihçilerinin görüşlerinin de yer aldığı "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeselinin gösterimi de yapıldı.

AA, global iletişim ortağı

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), PTT AŞ, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsan ve Sanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajansı ile 3 kıta, 10 şehirde gerçekleştirilen proje, 22 Kasım-28 Aralık 2017 tarihlerinde Macaristan Ulusal Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Matrakçı Nasuh'un çalışmalarından hareketle hazırlanmış harita seçkileri, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan 41 eserin yer aldığı sergi, daha önce Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris, Roma ve Washington'da açılmıştı.

Matrakçı Nasuh kimdir?

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'un 1480'de Saraybosna'da doğduğu ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru Enderun'da öğrenim gördükten sonra öğrenci yetiştirmeye başladığı biliniyor.

Ünlü bir hattat olan Matrakçı Nasuh, divani ve nesih yazı stillerinde değişiklikler yaptı. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığından dolayı "matrakçı" lakabıyla anılan Nasuh'un, minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu bulunuyor.

Matrakçı Nasuh, ölümünün 450'nci yılı çerçevesinde 2013'te UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri listesi kapsamına alınmıştı.

Muhabir: Mehmet Yılmaz

Anahtar Kelimeler:
16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh SergisiMacaristanTürkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı
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