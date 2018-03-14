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'Mavi Medrese'de son rötuşlar

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerinden alan, "Mavi Medrese" olarak da anılan Sivas'taki 747 yıllık Gök Medrese'de restorasyon çalışmalarının bu yıl sonbaharda tamamlanması planlanıyor.

'Mavi Medrese'de son rötuşlar

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerinden alan, "Mavi Medrese" olarak da anılan Sivas'taki 747 yıllık Gök Medrese'de restorasyon çalışmalarının bu yıl sonbaharda tamamlanması planlanıyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 15:20
'Mavi Medrese'de son rötuşlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında, mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese'de 20 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerinden alan, ''Mavi Medrese'' olarak da anılan, 747 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamlı bir restorasyon süreci yürütüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, röleve ve tespit çalışmaları ile restorasyonun ilk adımını attığı medresede 20 yıl sonra son rötuşlar yapılmaya başlandı. Tarihi eserin restorasyonun bu yıl sonbaharda tamamlanması hedefleniyor.

Sivas Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gök Medrese'de 20 yılı aşkın süren restorasyon süreci olduğunu söyledi.

Medresenin kentteki birçok kıymeti eserden biri olduğunu belirten Gül, kitaplarda ve literatürde yer alan eserdeki restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

"Bu yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak"

Vatandaşlardan ve ziyaretçilerden zaman zaman "Gök Medrese'de restorasyon ne zaman bitecek?" şeklinde sorular aldığını aktaran Gül, şunları belirtti:

"Bu yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak. Gök Medrese'nin restorasyonunun doğru yapılmadığı, eksik ve yanlış yapıldığı, orijinaline uygun yapılmadığıyla ilgili kamuoyunda yer alan fikirler doğru değil. Gök Medrese nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılıyor, daha önceden ufak tefek hatalar olmuş ama şimdiki firma, şu andaki kontrol ekibi ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu işi birebir takip ediyor."

"Aslına uygun çiniler yapılıyor"

Gül, medreseye adını veren ve yıpranan gök mavisi çinilerin özel yapıldığına dikkati çekerek, "Orijinaline uygun yeni çiniler özel yapılıyor. Restorasyon çalışmaları bu senenin sonbaharına doğru bitmiş olacak." dedi.

Anahtar Kelimeler:
GökmedreseKültürSivasSivas Valisi Davut Gül
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