'Müzeyyen' müzikali İstanbul'da yeniden sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı "Müzeyyen" müzikali, yoğun talep üzerine 9 Mart'ta yeniden sahnelenecek.
Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen müzikli gösteri, 9 Mart'ta Uniq Hall'de sunulacak.
Şevval Sam'a "Müzeyyen" projesinde Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik edecek.
Projenin sahne tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Esra Başıbüyük yaptı.
Galası 9 Şubat'ta gerçekleştirilen gösteri, İstanbul'dan sonra 11 Mart'ta Antalya Kültür Merkezi'nde, 19 Mart'ta Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde, 24 Mart'ta İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.