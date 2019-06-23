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AK Parti'den ağır seçim yenilgisi için kafa karıştıran açıklama

İstanbul'da tekrarlanan seçimlerde ikinci kez yenilgiye uğrayan AK Parti içinde tartışmanın fitilini ateşleyen ilk değerlendirme Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

AK Parti'den ağır seçim yenilgisi için kafa karıştıran açıklama

İstanbul'da tekrarlanan seçimlerde ikinci kez yenilgiye uğrayan AK Parti içinde tartışmanın fitilini ateşleyen ilk değerlendirme Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:12
AK Parti'den ağır seçim yenilgisi için kafa karıştıran açıklama

AK Parti'den ağır seçim yenilgisi için kafa karıştıran açıklama


İstanbul'da tekrarlanan seçimlerde ikinci kez yenilgiye uğrayan AK Parti içinde tartışmanın fitilini ateşleyen ilk değerlendirme Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 10 oy farkıyla Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'na kaptıra AK Parti, kendi içinde sonuçları tartışmaya açıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi..

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Turan; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

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