AK Partili vekil, aracının önü kesilince çılgına döndü

AK Partili Çorum Milletvekili Ceylan, önü kesilince çılgına döndü



Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törenlere katılmak isteyen AK Parti milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın özel aracı, Çorum Valisi Necmettin Kılıç'ın makam aracının geçişi nedeniyle alınan önlemlere takılınca çılgına döndü. Trafikte görevini yapan polis memurunu azarlayan, AK Partili vekili, etrafındakiler güçlükle otomobiline bindirirken, vatandaşın vekili olduğunu unutup, devletin memuruna fırça atmasını görenler "Sanki hiç vatandaş olmadı" değerlendirmesini yaptı.

BİRAZ AĞIR VEKİL BEY

Özel otomobiliyle törene katılmak için yola çıkan Ahmet Sami Ceylan'ın üç kez aracının polis ekipleri tarafından durdurulmasına sinirlenen vekil bey, alınan önlemlere gösterdiği reaksiyon, görevi başındaki memura yönelik onur kırıcı el kol hareketlerine tanık olan vatandaşlar "Biraz ağır ol vekil bey" demekten kendini alamadı.

ARACINDAN İNEREK GÖREVLİ POLİS MEMURU İLE TARTIŞTI

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın aracı, eğitim-öğretim yılı açılış töreni için geldiği okulun önünde, trafik polisleri tarafından durduruldu. Vali Necmeddin Kılıç'ın geçişi sırasında aracının durdurulduğunu öne süren Ceylan, aracından inerek trafik polisleriyle tartıştı



Çorum'da eğitim-öğretim yılı nedeniyle İsmail Kakaç İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

ARACININ ÖNÜ ÜÇ KESİLMİŞ

Vali Kılıç'ın geçişi sırasında trafik ekiplerince durdurulmasına sinirlenen Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisine, "İşinizi düzgün yapın. Ben Çorum’da milletvekiliyim kardeşim. Üçüncü kez aracımın önü kesiliyor" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine devreye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu girerek Milletvekili Ceylan’ı sakinleştirmeye çalıştı.