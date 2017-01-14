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14 Ocak 2017 Cumartesi 09:58

Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?

  Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener Antalya’da yaptığı açıklamada “Tek bir kişiye bu kadar yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim?Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak?” dedi.

Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?
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Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?
    Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener Antalya’da yaptığı açıklamada “Tek bir kişiye bu kadar yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim?Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak?” dedi.
    Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği'nin düzenlediği 'Milli İradenin Önemi' konulu konferansa katılmak üzere Antalya'ya gelen meral Akşener ,yarın gerçekleştirilecek konferans öncesinde The Marmara Otel'de verilen yemekte dernek üyeleri ve destekçileriyle bir araya  geldi.
   Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, TBMM'de oylanan anayasa taslağını değerlendirdi. 'Hayır' oyu veren milletvekillerine de teşekkür eden Akşener, parlamenter sistemin 150 yılda kendisini düzelterek bugünkü haline geldiğini belirtti. Meral Akşener, şunları söyledi."Bir kişi istedi diye; birden, apar topar, yangından mal kaçırır gibi bir taslak Meclis'e geldi. Adı sözde cumhurbaşkanlığı. Başkanlık deseniz, başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı deseniz, o da değil. Ne kadar yetki varsa tek bir kişinin elinde toplanacak. Buradaki özne Recep Tayyip Erdoğan gösterilmekle birlikte, kesinlikle kendisini özneye koyarak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Rahmetli anneannemin bir sözü vardı, 'Kul kurar, kader gülermiş.' Şayet Meclis'ten geçip daha sonra milletten de geçerse 2019'da sayın Cumhurbaşkanının seçilip seçilmeyeceğini bilmiyoruz. Kul kurar, kader gülermiş. Tek bir kişiye; Meclis'i feshetme yetkisi, milletvekillerini seçme yetkisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini atama yetkisi, HSYK üyelerini ve bürokrasiyi atama yetkisi verilecek. Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim? Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak" dedi.
 
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