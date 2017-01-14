14 Ocak 2017 Cumartesi 09:58

Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?

Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener Antalya’da yaptığı açıklamada “Tek bir kişiye bu kadar yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim?Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak?” dedi.