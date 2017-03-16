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Politika:
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16 Mart 2017 Perşembe 20:06

Almanya bir toplantıyı daha iptal etti

  Almanya’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in katılacağı toplantı iptal edildi.

Almanya bir toplantıyı daha iptal etti
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Almanya bir toplantıyı daha iptal etti
   Almanya’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in katılacağı toplantı iptal edildi.Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'de yarın (Cuma) için planlanan toplantı izni belediye tarafından geri çekildi. Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD’nin, toplantı başvurusunu “bölge teşkilatı toplantısı yapılacak” diye yaptığı belirtildi. Belediyenin UETD'ye sorması üzerine ise, Türkiye'den bir milletvekilinin katılmasını bekledikleri kaydedildi.
    Belediye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in katılacağını polisten öğrenince, doğru bilgilendirilmedikleri ve Türkiye'deki iç politika tartışmalarının kente taşınmasını istemedikleri gerekçesiyle, UETD'ye verdiği salonun iznini bugün öğleden sonra iptal etti.
Sözcü
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AlmanyaMehdi Eker
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