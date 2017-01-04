04 Ocak 2017 Çarşamba 12:40

Bakan Çelik;Ben satranç oynarım,herkese de tavsiye ederim

Cubbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü’nün “Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı.Oynayanlar lanetlenmiştir” sözlerinin üzerine bilindiği gibi TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) soruşturma başlatmıştı.Akıl dışı bu beyanata bir tepki de AB Bakanı Ömer Çelik’ten geldi.