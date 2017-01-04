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04 Ocak 2017 Çarşamba 12:40

Bakan Çelik;Ben satranç oynarım,herkese de tavsiye ederim

Cubbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü’nün “Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı.Oynayanlar lanetlenmiştir” sözlerinin üzerine bilindiği gibi TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) soruşturma başlatmıştı.Akıl dışı bu beyanata bir tepki de AB Bakanı Ömer Çelik’ten geldi.

Bakan Çelik;Ben satranç oynarım,herkese de tavsiye ederim
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Bakan Çelik;Ben satranç oynarım,herkese de tavsiye ederim

   Cubbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü’nün “Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı.Oynayanlar lanetlenmiştir” sözlerinin üzerine bilindiği gibi TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) soruşturma başlatmıştı.Akıl dışı bu beyanata bir tepki de AB Bakanı Ömer Çelik’ten geldi.Bakan Çelik CNNTürk’e konuk olduğu bir programda “Ben satranç oynarım,Herkese de tavsiye ederim.Din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum” dedi.
  Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü.”Hepimiz yeni yıl mesajları yayınlarız.Bunu Noel ile karıştırıyorlar.İnsanların elinden bunu almamak lazım.Kutlamak isteyen kutlar,istemeyen kutlamaz.Bizde ağır kimlik problemi var.En sonunda işi satranca getirdik.Ben satranç oynarım.Herkese de tavsiye ederimSatrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum.Bu aklın neşesidir.Aklın meydan okumasıdır.Doğu kiltirinde satranca akıl ve kader aynı anda görüldüğü için son derece değer atfedilir” 
 
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Anahtar Kelimeler
AB Bakanı Ömer ÇelikSatrançCübbeli Ahmet
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