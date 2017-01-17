Başbakan Binali Yıldırım: Ne konuşacaklar bilmiyorum

CHP-MHP GÖRÜŞMESİ

REİNA SALDIRGANININ YAKALANMASI

REFERANDUM TARİHİ

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

FAİZ ARTIRIMI

Başbakan Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılması planlanan görüşme hakkında bilgisi olmadığını söyledi.AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde bugün düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklama yaptı.Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu.Saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli gelişme olur.Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah 2. turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız, Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz değişikliktir. Meclis süreci tamamlansın referandum tarihi için tereddütümüz yok.İhtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Anayasa Meclis'ten geçecek ve referanduma gideceğiz. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçimi gündeme getirerek istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş alemimiz yatırımlarını ertelemesinler, Türkiye ekonomi, istikrar, kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam yanlış olur. Merkez Bankası hangi tedbiri alması gerekiyorsa, o tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir.