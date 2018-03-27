Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117215
ALTIN
172.512
DOLAR
3.9878
STERLİN
5.6167
EURO
4.9426
Galatasaray final için sahada
Galatasaray final için sahada
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim...
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...

Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'in davetlisi olarak 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunacak.

Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'in davetlisi olarak 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunacak.

27 Mart 2018 Salı 13:50
Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in davetine icabetle 29 Mart'ta Bosna-Hersek'e gidecek.

Zvizdic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Yıldırım'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca diğer bölgesel ve uluslar arası meseleler değerlendirilecek.

Başbakan Yıldırım, ziyareti dolayısıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra, Bosna Hersek medyasının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Yıldırım ayrıca Bosna Savaşı'nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni, Bosna Hersek'in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Srebrenitsa Anma Müzesi'ni de ziyaret edecek.

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımBosna Hersek ZiyaretiDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi
Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmünde
MHP Genel Başkanı Bahçeli: AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmünde
Milli Savunma Bakanı Canikli: Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi
Milli Savunma Bakanı Canikli: Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi
Bahçeli: Denizin dibi, boş konuşanların dedeleriyle doludur
Bahçeli: Denizin dibi, boş konuşanların dedeleriyle doludur
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: 2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: 2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak
MHP Başkanlık Divanında görev dağılımı yapıldı
MHP Başkanlık Divanında görev dağılımı yapıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
TBMM KDV tasarısı için mesai yapacak
TBMM KDV tasarısı için mesai yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim