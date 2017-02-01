Başbakan Yıldırım “Oy vermekle iş bitmiyor”

Başbakan Binali Yıldırım, Yılın sivil toplum farkındalık ödülleri törenine katıldı.Başbakan Binali Yıldırım’ın törende yaptığı açıklamalarında öncelikle ödül alan tebrik ettikten sonra ,sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olan herkese şükranlarını sundu.Konuşmasında Baibakan Yıldırım şunları dile getirdi.Başbakan Binali Yıldırı bazı STK’lar, toplumun genel beklentisinin değil, birtakım marjinal ideolojik görüşlerin sözcülüğünü yaptığını belirterek,dedi.