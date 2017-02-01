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01 Şubat 2017 Çarşamba 12:55

Başbakan Yıldırım “Oy vermekle iş bitmiyor”

Başbakan Binali Yıldırım, Yılın sivil toplum farkındalık ödülleri törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım 'Oy vermekle iş bitmiyor”
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Başbakan Yıldırım “Oy vermekle iş bitmiyor”
   Başbakan Binali Yıldırım, Yılın sivil toplum farkındalık ödülleri törenine katıldı.
 Başbakan Binali Yıldırım’ın törende yaptığı açıklamalarında öncelikle ödül alan tebrik ettikten sonra ,sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olan herkese şükranlarını sundu.
   Konuşmasında Baibakan Yıldırım şunları dile getirdi.”Terörle mücadele ederken, bir yandan da terörün merkezi konumundaki bölgeye kalkınma projesi başlattık.Amacımız, vatandaşlarımızı bulundukları yerde mutlu yapmak. İktidar sizden yetki aldı ama STK’lar olarak iktidara öneriler üretecek, yanlış yapıyorsa uyarılarınızı yapacaksınız.”
    Başbakan Binali Yıldırı bazı STK’lar, toplumun genel beklentisinin değil, birtakım marjinal ideolojik görüşlerin sözcülüğünü yaptığını belirterek,”Sizin göreviniz bitmiyor, yön vereceksiniz, öneriler getireceksiniz, yanlış yapıyorsa da uyarılarınızı da yapacaksınız. Oy vermekle iş bitmiyor. Temsil ettiğiniz alanda bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız.”dedi.
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