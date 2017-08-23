Başbakan Yıldırım: Vietnam ile ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığındayız

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Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Binası'nda Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülkenin, gelecek yıl ilişkilerinin 40'ıncı yılını kutlayacağını hatırlatan Yıldırım, 39 yıl içinde başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde karşılıklı ziyaret yapılmamasının büyük bir eksiklik olduğunu, bu ziyaretle bu eksikliği giderdiklerini söyledi.

Türkiye'den Vietnam'a ziyaret gerçekleştiren ilk başbakan olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yıldırım, "Vietnam, Uzakdoğu'nun bu bölgesinde son yıllarda çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. Türkiye de Vietnam gibi kalkınan dinamik bir ülke. Dolayısıyla iki ülke arasında benzerlik var. Nüfusları birbirine yakın, büyüme oranları yüksek. 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 4 milyar dolara rahatlıkla ulaştırabiliriz, bununla ilgili potansiyel mevcuttur." diye konuştu.

"Türkiye ve Vietnam kendi coğrafyalarında birer fırsat kapısı"

Yıldırım, ziyaretin Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını umut ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası ve bölgesel konularda, özellikle doğu ve güney denizinin kullanımıyla ilgili konularda görüş birliği içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Denizlerin, insanlığın ortak mirası olarak diyalog ve barış içinde kullanılması önemli. Sayın Başbakan ve heyeti ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ulaştırmadan eğitime, denizcilikten ticarete, savunma ve bütün alanlarda iş birliği imkanlarımızı ele aldık ve değerlendirdik. Bu konuların daha da geliştirilmesi için birtakım anlaşmaları da bu ziyaret vesilesiyle imzalamış bulunuyoruz. Çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi, kolaylaştırılması konusunda gerekli düzenlemeler yapıldı ve bunun uygulaması konusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye ve Vietnam'ın konumları itibarıyla birbirleri için kendi coğrafyalarında birer fırsat kapısı özelliği taşıdığını anlatan Yıldırım, Vietnam ile ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'u kısa süre içinde Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Nguyen: İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını umuyorum

Nguyen ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Başbakan Yıldırım’ın ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını umuyorum. Görüşmede iki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliğini geliştirilme konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik.” dedi.

Her iki ülkenin de iş adamlarına destek vermesi gerektiğini vurgulayan Nguyen, Güney ve Doğu Çin denizlerindeki sorunların ve diğer uluslararası meselelerin barışçıl yollardan diyalogla çözülmesi konusunda da aynı fikirde olduklarını belirtti.



Yıldırım'a eşlik eden Türk iş adamlarıyla bir iş forumu düzenleneceğini ifade eden Nguyen, “Vietnam ve Türkiye arasındaki iş ve yatırım ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.” diye konuştu.



Nguyen, Vietnam'a resmi ziyarette bulunan ilk Türk başbakanı olan Yıldırım’a teşekkür etti.

Türkiye ile Vietnam arasında 3 anlaşma imzalandı

Vietnam Başbakanlık Binası'ndaki ortak basın toplantısı öncesinde, Başbakan Binali Yıldırım ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'un eşliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Ekonomi Bakanlığı ile Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı arasındaki serbest bölgeler, ihraç işleme bölgeleri, ekonomik bölgeler ve özel ekonomik bölgeler alanındaki işbirliğine dair mutabakat zaptını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Planlama ve Yatırım Bakanı Nguyen Chi Dung imzaladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Maliye Bakanlığı arasındaki gümrük alanında işbirliği ve karşılıklı idari yardım anlaşması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Vietnam Maliye Bakan Yardımcısı Vu Thi Mai tarafından imzalandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Vietnam Standartlar, Meteoroloji ve Kalite Departmanı (STAMEQ) arasındaki eylem planını ise TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ile STAMEQ Genel Müdürü Tran Van Vinh imzaladı.

Muhabir: Mümin Altaş-Tevfik Durul