Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından şehit Çelik'in Şahintepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Başbakan Yıldırım, burada şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik ve yakınları tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesine başsağlığı dileyen Yıldırım, baba Ahmet Çelik'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Yıldırım ve beraberindekiler, şehit Çelik için dua etti. Yıldırım, şehit evinden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.

Muhabir: Mümin Altaş, Rauf Maltaş