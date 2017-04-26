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Politika:
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26 Nisan 2017 Çarşamba 16:49

Baykal'la görüştü haberine yalanlama geldi

 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Deniz Baykal ile gizli görüşme iddialarıyla ilgili olarak ise Gül'ün Twitter'daki resmi ofis hesabından açıklama yapıldı.

Baykal'la görüştü haberine yalanlama geldi
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Baykal'la görüştü haberine yalanlama geldi
   11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Deniz Baykal ile gizli görüşme iddialarıyla ilgili olarak ise Gül'ün Twitter'daki resmi ofis hesabından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."
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Anahtar Kelimeler
Abdullah GülDeniz Baykal
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