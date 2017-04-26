11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Deniz Baykal ile gizli görüşme iddialarıyla ilgili olarak ise Gül'ün Twitter'daki resmi ofis hesabından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."
Baykal'la görüştü haberine yalanlama geldi
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Deniz Baykal ile gizli görüşme iddialarıyla ilgili olarak ise Gül'ün Twitter'daki resmi ofis hesabından açıklama yapıldı.
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Deniz Baykal ile gizli görüşme iddialarıyla ilgili olarak ise Gül'ün Twitter'daki resmi ofis hesabından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."