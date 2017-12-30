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Bozdağ: CHP'yi milletin yanında durmaya çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "CHP'yi darbecilerin, FETÖ'nün karşısında ama milletin yanında durmaya çağırıyorum." dedi.

Bozdağ: CHP'yi milletin yanında durmaya çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "CHP'yi darbecilerin, FETÖ'nün karşısında ama milletin yanında durmaya çağırıyorum." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:50
Bozdağ: CHP'yi milletin yanında durmaya çağırıyorum

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu darbeyi engellemek için canı pahasına mücadele eden ve darbecilere "millet darbesi" vuran milyonların hakkını savunurken neredeyse hiç görmediklerini belirterek, "CHP'yi darbecilerin/FETÖ'nün karşısında, milletin yanında durmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında, darbeye fiilen katılan erleri adeta suçsuz ilan ettiğini, savunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, programda, "Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Şimdi bir askerin komutanı talimat vermiş, çıkacaksın dışarıya... Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Komutanın emri tartışılmaz ve koşulsuz yerine getirilir. Eğer komutanın emrini tartışırsanız zaten orada askerlik bitmiş demektir. Şimdi bu er çıkıyor, komutanı alıyor, götürüyor. Sonra siz çıkıyorsunuz, komutana bir şey yapmıyorsunuz ama askeri linç ediyorsunuz." ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Bu değerlendirmeyle Kılıçdaroğlu'nun adeta, "darbeye teşebbüs suçunun sadece komutanlar tarafından işlenebilir bir suç olduğunu, darbeye katılsalar ve insanları öldürseler bile bunları emre uyarak yaptıkları için erlerin darbeye teşebbüs suçunun faili olamayacağını" söylediğini belirten Bozdağ, Anayasa'nın bu konudaki hükümlerini hatırlattı. Bozdağ, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Darbeye teşebbüs etmek, adam öldürmek, mala/cana zarar vermek suçtur. Bu suçları işleme emri verenler ve bu emre uyanlar sorumluluktan kurtulamazlar. Çünkü konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. (Anayasa137/2) Konusu suç olan emir askere verilmez/verilemez. Konusu suç olan emri asker de yerine getirmez/getiremez. Konusu suç olan emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulmaz/kurtulamaz. Yerine getirildiğinde askerleri sorumluluktan kurtaran emir, konusu suç olmayan emirdir.

"Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez"

'Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.' şeklindeki Anayasa hükmünü yok sayan veya çarpıtan hiçbir değerlendirme doğru değildir. Darbecilerin karşısına Türk bayraklarıyla çıkanlara, darbecilere 'yapmayın, etmeyin, vazgeçin' diyenlere, kurşunlara göğsünü siper edenlere veya tankların önüne yatanlara karşı silah kullanma emrini veren alçaklar bunlardan sorumlu olduğu gibi bu emirlere uyanlar da sorumludur."

"Kılıçdaroğlu'nu darbecilerin ve FETÖ'cülerin müdafiliğini yaparken defalarca gördük"

Kılıçdaroğlu'nu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin, şehit yakınlarının, darbeyi engellemek için canı pahasına mücadele eden ve darbecilere "millet darbesi" vuran milyonların hakkını savunurken neredeyse hiç görmediklerini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama Kılıçdaroğlu'nu, darbeye karışan erlerin, darbe teşebbüsünde bulunan darbecilerin ve FETÖ'nün adeta gönüllü sözcülüğünü, müdafiliğini yaparken defalarca gördük. İşte 'kontrollü darbe' iftirası, tek tip kıyafet, ceza muafiyeti, kötü muamele iftiraları... Sizce CHP, şehitlerin, şehit yakınlarının, gazilerin ve darbecilere millet darbesi yapan Türk halkının mı hukukunu savunuyor, yoksa darbe teşebbüsünde bulunanların/FETÖ'cülerin mi hukukunu savunuyor? CHP'yi darbecilerin/FETÖ'nün karşısında ama milletin yanında durmaya çağırıyorum."

Muhabir: Esin Işık

Son Güncelleme: 30.12.2017 13:09
Anahtar Kelimeler:
Politika
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