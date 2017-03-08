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08 Mart 2017 Çarşamba 07:20

Çavuşoğlu Türk Başkonsolosğulunda miting yaptı

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg’daki Türk Başkonsolosluğu’nun rezidansında yatığı konuşmada daha büyük mekanda buluşmak, açık havada vatandaşları üşütmek istemediklerini, istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu Türk Başkonsolosğulunda miting yaptı
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Çavuşoğlu Türk Başkonsolosğulunda miting yaptı

   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg’daki Türk Başkonsolosluğu’nun rezidansında yatığı konuşmada daha büyük mekanda buluşmak, açık havada vatandaşları üşütmek istemediklerini, istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti.
   Daha önce üç görüşme salonunun iptal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya’nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz.Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın,” diyerek Almanya hükümetine seslenen Çavuşoğlu, isteyen siyasetçilerin Almanya’dan, İsveç’ten gelip Türkiye’deki vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, “Engellemeler bağlarımızı koparamaz” dedi. Çavuşoğlu Alman hükümetine “Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. 
   Almanya’da evet diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor, diyen Çavuşoğlu, Avrupa’da yükselen ırkçılığı dikkat çekerek, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’le görüşeceğini ve bu durumu dile getireceğini ifade etti.Türkiye yurt içindeki mültecilere ve dünya çapındaki muhtaçlara gerçekleştirdiği insani yardımlara değinen Çavuşoğlu, Avrupa’yla ilişkileri güçlendirmek istediklerini açıkladı.
 
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HamburgDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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