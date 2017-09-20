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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz, terörü nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem, fındıkta fiyat istikrarını da 2 yıl içinde sağlayacağım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz, terörü nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem, fındıkta fiyat istikrarını da 2 yıl içinde sağlayacağım." dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 23:27
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından 18 Eylül'de Ordu'da başlatılan ve Giresun'da sona eren "Fındık İçin Yürüyoruz" yürüyüşünün ardından Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, emeğe, alın terine hep saygı duyduğunu, kendilerine alın terine saygı duymayı öğreten kişinin rahmetli Bülent Ecevit olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, insanca ve hakça bir düzeni ülkeye getireceklerini belirterek, "Sözüm söz, görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun 80 milyonu kucaklayacağız, Türkiye'de birliği, beraberliği ve huzuru hep birlikte getireceğiz. Genç bir kızımız diyor 'Hak, hukuk, adalet.' Hak, hukuk ve adaleti hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.

"Türkiye fındık üretiminde dünya birincisi"

Türkiye'nin fındık üretiminde dünya birincisi olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Soru şu, madem ki dünya birincisiyiz, bu fiyatı niye biz belirlemiyoruz? Elin oğlu fiyatı niye belirliyor? Bizim gücümüz mü yok, imkanımız mı yok? Hayır var, imkanımız da gücümüz de var ama fındık üreticisi bir araya gelmediği, ortak ses çıkartmadığı, ortak mücadele etmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. Buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"Size sözüm söz, terörü nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem, fındıkta fiyatta istikrarı da 2 yıl içinde sağlayacağım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Konya'dan küçük Hollanda. Yıllık tarım ürün ihracatı Türkiye'nin 5 katı. Ya fındığın var, dünyanın her tarafından talep var ama gidiyorsun kendi üreticini ezdiriyorsun, alın terini birilerine sömürüyorsun, Hollanda kadar bile olamıyorsun."

Kılıçdaroğlu, "Ziraat odalarına sesleniyorum, çiftçinin hakkını korumak sadece benim görevim değil. Kanunun gereğini yapmıyorlarsa sizler de mücadele edeceksiniz, sizler de şikayet edeceksiniz, sizler de yeri geldiğinde mahkemeye gideceksiniz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de size söz veriyorum, namus sözü veriyorum sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmazsam, sonuna kadar arkasından gitmezsem yediğim ekmek bana haram olsun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Fındık üreticisi kazanacaksa kim kazanacak, kazanırsa Türkiye kazanacak, hepimiz kazanacağız. Bu millet kazanacak, huzur içinde yaşayacağız, her evde huzur olacak, her evde bereket olacak."

Muhabir: Tuğba Yardımcı, Gültekin Yetgin

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFındık MitingiGiresunPolitika
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