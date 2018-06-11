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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hep beraber gülerek, eğlenerek, oynayarak sandıklara gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hep beraber gülerek, eğlenerek, oynayarak sandıklara gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 00:05
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da bir otelde iş adamlarıyla basına kapalı gerçekleştirdiği toplantı sonrası Seyhan Belediyesi tarafından Belediye binası önünde düzenlenen Halk Kart Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada en çok dostluğa, beraber olmaya, birlikte yaşamaya ve huzura ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kavgadan bıktık, gerginlikten bıktık dolayısıyla 24 Haziran'da inşallah hep beraber 'Tamam' diyeceğiz, beraber yaşamak için, huzur içinde yaşamak için. Ahdim var, ahdim... Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, bu ülkede her kuruşun hesabını siyaset kurumu verecek. Ahdim var ahdim, bu ülkede hiçbir çocuk niteliksiz okula mahkum olmayacak. Ahdim var ahdim, bu ülkede kadın-erkek eşitliği mutlaka sağlanacak." diye konuştu.

Belediye başkanlarına seçildikleri gün, bütün belde halkını kucaklayacaklarını, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ve harcadıkları her kuruşun hesabını halka vereceklerini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunu yerine getirdiğini belirttiği Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Her kuruşun hesabını verdiklerini ve bu özellikleriyle diğer partilere benzemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü biz kul hakkı yemeyiz ve yedirmeyiz." dedi.

"Sandıkların güvenliğini sağladık"

Her ailenin bir güvencesi olsun istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bize 'Yapazsınız, uygulayamazsınız.' dediler. Bizim belediyelerimizin pek çoğunda şu anda aile sigortası uygulanıyor. Yoksul ailelerin banka hesaplarına paralar yatırılıyor, ailenin yoksulluğu teşhir edilmiyor, sağ elin verdiğini sol el görmüyor ve insan onuru korunarak bütün ailelere sosyal destek sağlanıyor. Diyorlar ya 'Yapamazsınız', yapıyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bu uygulamayı Türkiye genelinde de yapmak için halktan yetki istedi.

Seçim günü herkesin sandığa gitmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hep beraber gülerek, eğlenerek, oynayarak sandıklara gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin. Sandıklara da sahip çıkacağız. 25 Haziran'da bir demokrasi destanı yazdıracağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandıracağız. 'Tek adam rejimine son, yaşasın demokratik parlamenter rejim.' diyeceğiz."

On binlerce çocuğun sabah kahvaltısı yapmadan okula gittiğini, babalarının ceplerinde çocuklarına vermek için harçlık olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, kendilerine yetki verildiği zaman çocukların sabah kahvaltısını okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yapacağını, öğle yemeğini de okulda yiyeceğini, hiçbir çocuğun "Ben beslenemiyorum, aç kaldım." demeyeceğini aktardı.

Çocuklara güzel bir Türkiye bırakacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından hak sahiplerine Halk Kart'ın dağıtımını yaptı.

Muhabir: Lale Köklü,İsmihan Özgüven

Anahtar Kelimeler:
AdanaKemal KılıçdaroğluPolitikaSeyhan Belediyesi
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