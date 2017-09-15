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CHP'li Şafak Pavey, milletvekilliğinden istifa etti

CHP'nin İstanbul Milletvekili Şafat Pavey, milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Pavey, gerekçe olarak ağırlaşan sağlık sorunlarını gösterdi.

CHP'li Şafak Pavey, milletvekilliğinden istifa etti

CHP'nin İstanbul Milletvekili Şafat Pavey, milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Pavey, gerekçe olarak ağırlaşan sağlık sorunlarını gösterdi.

15 Eylül 2017 Cuma 22:26
CHP'li Şafak Pavey, milletvekilliğinden istifa etti

CHP'li Şafak Pavey, milletvekilliğinden istifa etti


Sağlık sorunları ağıryaşan Şafak Pavey CHP İstanbul milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.


Şavak Pavey, istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi


CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre Şafak Pavey, bugün öğleden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "İstifanın kabulü için Meclis kararı gerek. Bu istifanın kabul edileceğini düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ChpŞafak Pavey
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