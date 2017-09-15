CHP'li Şafak Pavey, milletvekilliğinden istifa etti
Sağlık sorunları ağıryaşan Şafak Pavey CHP İstanbul milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Şavak Pavey, istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre Şafak Pavey, bugün öğleden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "İstifanın kabulü için Meclis kararı gerek. Bu istifanın kabul edileceğini düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.