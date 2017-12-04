Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105215
ALTIN
159.003
DOLAR
3.8813
STERLİN
5.2287
EURO
4.6011
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal kırıklığını yaşıyorum'
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal...
Fenerbahçe yükselişe geçti
Fenerbahçe yükselişe geçti

CHP'de kurultay öncesi delege tartışmaları yaşanıyor

CHP'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesi, İstanbul kongre sürecinin durdurulması delege tartışmalarını da beraberinde getirdi.

CHP'de kurultay öncesi delege tartışmaları yaşanıyor

CHP'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesi, İstanbul kongre sürecinin durdurulması delege tartışmalarını da beraberinde getirdi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:43
CHP'de kurultay öncesi delege tartışmaları yaşanıyor

ANKARA - BARIŞ GÜNDOĞAN

CHP'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesi, İstanbul kongre sürecinin durdurulması delege tartışmalarını da beraberinde getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi devam ediyor.

Bugüne kadar 8 il ve 300'e yakın ilçe kongresini gerçekleştiren CHP'de "yönetimi belirleyecek" kadar önemli illere ise henüz sıra gelmedi.

Yaklaşık 200 kurultay delegesi bulunan İstanbul kongre sürecinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla durdurulmasıysa beraberinde başka bir tartışmayı gündeme getirdi.

Sürecin, Kılıçdaroğlu'na karşı bir delege listesi hazırlandığı ve bunun ortaya çıkması üzerine durdurulduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar 36. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir aday ismi dillendirilmese de söz konusu "muhalif kesimin" delegelerle güç kazanması halinde kurultaya kısa bir süre kala harekete geçebileceği aktarılıyor.

Kadıköy ve Bahçelievler

CHP yönetiminin yaptığı araştırmada ise Kılıçdaroğlu'na karşı delege yazımının yapıldığı ilçelerin Kadıköy ve Bahçelievler olduğu ortaya çıktı.

Parti yönetimi bu iki ilçedeki sorunu "delege yazımı" olarak değil de ilçe yöneticileri arasındaki tartışmalar olarak aktarsa da gerçek nedenin delegeler olduğu biliniyor.

Kısa bir süre kalması nedeniyle CHP yönetiminin bu iki ilçe kongresini kurultay sonrası yapılmak üzere iptal ederek, diğer ilçelerde süreci devam ettireceği belirtiliyor.

Kadıköy ve Bahçelievler'de yaşananlar nedeniyle bundan sonraki dönemde parti yönetiminin süreci dikkatle izleyeceği ve listeleri kendinin oluşturacağı ifade ediliyor.

18. Olağanüstü Kurultay'ı akıllara getiriyor

CHP Genel Başkanının "delege yazımını" bu kadar sıkı tutmasının en önemli nedeni ise Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da yaşananlar.

Bu kurultayda Muharrem İnce'yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilmişti ancak büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce ise 415 oy almıştı.

Burada önemli olan ise aday gösterilirken verilen imza sayısı. CHP tüzüğüne göre toplam delege sayısının yüzde 10'u bir kişiyi aday göstermek için yetiyor.

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuştu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı, kendisine genel başkan adaylığı için verilen imza sayısının ise çok altında kalmıştı.

Kongre süreci genelgeyle durdurulmuştu

CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul il ve ilçe olağan kongre süreçlerinin durdurulduğu açıklanmıştı. Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ve Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzasıyla İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, CHP İstanbul il ve ilçe kongre sürecinin durdurulduğu belirtilmişti.

Genelgede, örgütlerden sürecin durdurulmasıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması istenmiş, bu kararın, delege listelerinde yapılan isim değişiklikleri nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ChpKemal KılıçdaroğluKurultayPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulunun bütçe mesaisi başlıyor
TBMM Genel Kurulunun bütçe mesaisi başlıyor
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Para kaçıran hainler Türkiye'de yargılansın
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Para kaçıran hainler Türkiye'de yargılansın
Dilencilik yapan Suriyeliler barınma merkezlerine gönderilecek
Dilencilik yapan Suriyeliler barınma merkezlerine gönderilecek
CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan soru yağmuru
CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan soru yağmuru
CHP'de 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı
CHP'de 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı
MHP'nin gözü AK Parti'nin seçim ortaklığı teklifinde
MHP'nin gözü AK Parti'nin seçim ortaklığı teklifinde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP de bazı partiler de FETÖ'nün güdümündedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP de bazı partiler de FETÖ'nün güdümündedir
Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez
Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim