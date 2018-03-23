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CHP'de 'nöbetçi MYK üyesi' dönemi

CHP'de genel merkeze gelen ziyaretçilerin sorunlarının dinlenmesi ve parti işlerinde aksama olmaması için her gün bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi "nöbetçi" olacak.

CHP'de 'nöbetçi MYK üyesi' dönemi

CHP'de genel merkeze gelen ziyaretçilerin sorunlarının dinlenmesi ve parti işlerinde aksama olmaması için her gün bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi "nöbetçi" olacak.

23 Mart 2018 Cuma 14:01
CHP'de 'nöbetçi MYK üyesi' dönemi

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 19. Olağanüstü Kurultay ile tüzüğünde bir dizi değişikliğe giden CHP'de, parti işleyişle ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda her hafta çarşamba günleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantılarının pazartesi gününe alınması kararlaştırıldı.

Bu kararın alınmasında, "parti çalışmalarının hızlandırılması, haftalık programın daha düzenli hale getirilmesi ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun programlarının" etkili olduğu belirtildi.

CHP'de televizyon ve radyo kanallarındaki yayınlara çıkan partililerin "söylem birliği" içinde hareket etmesi için de bazı düzenlemelere gidildi. Daha önce de uygulanan "tutum belgesi" yönteminin devam ettirilmesi kararlaştırılırken güncel konu başlıklarıyla ilgili bilgi notları hazırlanacak ve partililerden bunlara uymaları istenecek.

Yayınlara çıkan partililer, Grup Başkanvekilleri ve ilgili MYK üyesine "programın içeriği ve kimlerle çıktığı" konusunda bilgi verilecek.

"Daha çok yayına çıkmalarını istiyoruz"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın daha çok televizyona çıkması, daha çok radyo konuşması yapması, daha çok röportaj vermesini istiyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızın basın toplantılarında çok daha bilgi sahibi olduğu konuyu tam anlamıyla anlatmasını istiyoruz. Bunun bilgi alışverişiyle yapılması durumunda daha faydalı olacağına inanıyoruz. Tutum belgesi daha önceki tutum belgelerinden farklı değil. Sadece yeniden hatırlatma açısından yapılan bir şey."

Nöbetçi uygulaması

Özkan, partide getirilen bir diğer yeniliğin ise "nöbetçi MYK üyesi" uygulaması olduğunu bildirdi.

Tuncay Özkan, "Bundan sonra her gün MYK üyesi bir arkadaşımız partide nöbetçi olacak. Partiye gelenlerle görüşecek, konuşacak. Halkla ilişkilerimiz konusunda kapıya gelen vatandaşın muhatabı o olacak." dedi.


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ChpPolitika
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