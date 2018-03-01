CHP'deki tüzük değişikliği delegenin onayına sunulacak

ANKARA (AA) - Barış Gündoğan - CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda delege onayına sunulacak tüzük değişikliklerinin belirlendiği partide, hazırlanan taslak milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleriyle değerlendirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüzüğündeki son kapsamlı değişiklikleri 26 Şubat 2012'deki 16. Olağanüstü Kurultay'da yapan CHP, tüzüğünde önemli değişikliklere gidiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla 9-10 Mart 2018'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak 19. Olağanüstü Kurultay'da belirlenen değişiklikler delegenin onayına sunulacak.

İki gün sürecek kurultayda, üyelik, kota, kontenjan, kurultay yönetmeliği gibi teknik düzenlemelere gidilecek.

Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki komisyon tarafından tüzük çalışmaları yürütülen CHP'de, başta PM üyeleri olmak üzere örgütten ve milletvekillerinden tüzük değişikliği taleplerini iletmeleri istendi.

Yazılı olarak iletilen talepler ise komisyon tarafından değerlendirilerek bir taslak haline getirildi ve kamuoyuyla paylaşıldı.

"Sosyal demokrat partidir"

Hafta başında kamuoyuna açıklanan CHP'nin yeni tüzük taslağında önemli değişiklikler göze çarpıyor.

Mevcut tüzüğün "kuruluş ve ilkeler" bölümünde parti, "...çağdaş, demokratik sol bir siyasal partidir." şeklinde tanımlanırken, bu yeni taslakta, "...çağdaş Türkiye'nin aydınlık geleceği için demokratik, laik, sosyal hukuk devletini temel alan sosyal demokrat bir partidir." ibaresi kullanılıyor.

Aidatların toplanabilmesi için yeni tüzükte üyeliklere de düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda, "parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen" partiliye "üye", "partiye sadece gönül bağıyla bağlı olup destek vermek isteyen" partiliye ise "destekçi üye" tanımı yapılıyor.

Taslakta öne çıkan en önemli değişiklik, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini içeren "53. madde" oldu. 36. Olağan Kurultay'da genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından da dile getirilen "parti üyeleri cumhurbaşkanı adayını belirlesin" teklifi, daha kapsamlı olarak tüzüğe koyuluyor.

Partide, delege tarafından kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirlenecek, ancak yönteme PM'de karar verilecek.

PM'ye MYK üyelerinin bazılarını belirleme hakkı

Tüzük taslağında, Parti Meclisine mevcut tüzükte bütün üyeleri genel başkan tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) bir kısmını belirleme hakkı tanındı.

Bu kapsamda örgütlerden idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter, genel başkan tarafından belirlenecek.

Sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından teşkil edilecek diğer MYK üyelerini ise PM seçecek.

Gençlik kotası yüzde 20'ye yükseldi

Taslakta, belediye başkan adaylarının belirlenme yöntemlerine "ön seçim" de eklendi. Aday belirlenmesinde, ön seçim, merkez yoklaması veya aday yoklaması yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına PM karar verecek.

Mevcut tüzükte yüzde 33 olan cinsiyet kotasının korunduğu taslakta, gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye, "gençlik" yaş sınırı ise 30'dan 35'e yükseltiliyor.

Taslak toplantısı

Kamuoyu ve parti örgütüyle paylaşılan taslağın ilk değerlendirmesi için ise milletvekilleri, PM ve YDK üyelerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantıya çağırıldı.

Parti genel merkezinde yarın saat 11.00'de yapılacak toplantıda hem gelen talepler hem de oluşturulan tüzük taslağı ele alınacak.

Buradan çıkacak taslağın son hali de örgütle paylaşılarak son kez gözden geçirilecek ve 9-10 Mart'ta delegenin onayına sunulacak.