CHP'den 'Kadın Üye Kaydı Kampanyası'

ANKARA - BARIŞ GÜNDOĞAN (AA) - CHP Kadın Kollarınca, partinin 94'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen üye kaydı kampanyasında bir haftada bin 100 kadın partiye üye yapıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin kuruluş yıl dönümünün 9 Eylül'de çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Köse, etkinlikler kapsamında Kadın Kolları olarak kendilerinin de "kadın üye kaydı kampanyası" başlattığını belirterek, "Her kadın üyemizden bir arkadaşını, akrabasını, dostunu ikna etmesini istedik. İkna edilen kadınlarımızı il ve ilçe binalarımıza davet ederek üyeliklerini gerçekleştirdik." dedi.

Beklediklerinden fazla ilgi olduğunu aktaran Köse, ülke genelinde, bir haftada bin 100 kadını partiye üye yaptıklarını bildirdi. Köse, şöyle konuştu:

"Bir haftalık süre olduğu için benim beklentim bin civarındaydı ama çok şükür ki bu rakamı geçtik. Bir haftalık süre sonrasında da üyeler gelmeye devam etti. Mesela İzmir'de 150'ye yakın kadın üye yine geldi. Bir haftada bin 100 üye yaptık ancak 9 Eylül'den şimdiye kadarki üye sayısı bin 500'e yaklaştı."

Kadınlara yönelik üye kampanyası projesini bundan sonraki süreçte de sürdürecekleri bilgisini paylaşan Köse, "Cumhuriyet Halk Partisi 94'üncü yaşına çoğalarak, güçlenerek girdi. Bundan sonraki hedefimiz 377 bin olan kadın üye sayımızı 400 bine çıkarmak. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Köse, üye kaydı kampanyası kapsamında önümüzdeki günlerde kadın üye sayısının az olduğu Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik bir dizi ziyaretler yapacağını da açıkladı.

"Kotaların takipçisi olacağız"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, yaklaşan seçimleri hatırlatarak, CHP'de daha çok kadın aday için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Kadının olduğu yerde hayat var." diyen Köse, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz CHP'de yüzde 33 cinsiyet kotası bulunuyor. Her alanda, delegeliklerde, yönetimlerde, adaylıklarda bu kotanın uygulanabilmesi için benim mücadelem sürecek. Bunun için buradayız. Her yerde 'kadın, kadın, kadın' diyoruz ama temsiliyete gelince bu gerçekleşmezse ne kadar inandırıcı olabilirsiniz. Onun için bizim mücadelemiz devam edecek. Kadınlar CHP'de her kademede daha fazla görev alacak."