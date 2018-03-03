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Erdoğan: Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Erdoğan: Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

03 Mart 2018 Cumartesi 15:47
Erdoğan: Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, "Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukça verimli geçen görüşme ve temaslarımızla olumlu bir havada gerçekleşti. Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukça verimli geçen görüşme ve temaslarımızla olumlu bir havada gerçekleşti.

Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018

Ziyaretinin ilk durağı olan ve 500 yıllık kardeşlik bağları bulunan Cezayir'i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak gördüklerini bildiren Erdoğan, "Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız"

Moritanya'da da bilhassa sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Özel sektörümüzün de Moritanya'ya yatırımlarını artırmasıyla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz. Afrika'nın örnek ülkelerinden olan Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır. Afrika'yla ticaret hacmimizi artırmak kadar dengede tutmak da bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarı için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız. Biz, hiçbir ayrım yapmadan Afrika'yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz."

Muhabir: Barış Gündoğan

Son Güncelleme: 03.03.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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