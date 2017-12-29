Erken seçim olacak mı; Kabinede değişiklik beklentisi



Türkiye, 2019 öncesi erken seçime gidebilir mi? Ankara kulislerinde özellikle Ak Parti teşkilatlarında erken seçim beklentisi öncesi kabinede geniş çaplı değişim bekleniyor..



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kongreleri için çıktığı yurt gezileri, Belediye teşkilatlarında devam eden istifalar ve yeni görev seçilen belediye başkanları süreci ile AK Parti teşkilatlarındaki istifaların ardından 2019 öncesi bir erken seçim sinyalleri olarak değerlendiriliyor. CNNTürk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Nevzat Çiçek önemli kulis bilgilerini aktardı.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

AK Parti kulislerine yakınlığı ile bilinen Gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti'de muhtemel bir erken seçimin konuşulduğunu söyledi. Gece Görüşü programında yapılan son seçim anketleri tartışması bölümünde, konuşan Nevzat Çiçek, AK Parti MHP ittifakı, CHP, İYİ parti, MHP HDP'nin oy oranlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti ile MHP arasındaki ittifak kulislerini aktaran Nevzat Çiçek "AK Parti içerisinde Ocak ayı ortasında kabinede değişiklik beklentisi" olduğunu belirterek "Eğer kabinede değişiklik olursa, ardından erken seçime gidilebileceğini" ifade etti.

GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİM OLABİLİR



AK Parti kulislerinde teşkilat içerisinde erken seçim beklentisini değerlendiren Gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti kulislerinde erken seçim olacaksa, kabinede değişiklik olabilir, hatta geniş çaplı bir değişiklik bekleniyor. Bu değişimde Başbakan Binali Yıldırım'ın da değişmesi muhtemeldir" dedi.

BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL, BAKANLAR DİĞER İLLERDEN ADAY

AK Parti içinde geniş çaplı kabine değişikliği beklentisinin yerel seçimlere yönelik olduğu konuşuluyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday gösterileceği, kabine içinde çok sayıda bakanın da kendi memleketlerinde belediye başkanlığına aday gösterileceği bildiriliyor.

AK Parti içinde son dönemde yaşanan il ve ilçe başkanları istifalarının hem kurultay öncesi teşkilatlara yenilik ve değişim getirdiğine dikkat çeken Nevzat Çiçek, "Bütün il ve ilçe teşkilatlarındaki yeniliği 2019'a hazırlık süreci olarak görüldü, ancak yeni dönemde AK Parti içinde böyle bir beklenti var" dedi.

Bu arada halen İstanbul'da bazı ilçe belediye başkanlarının istifasının da beklendiği öğrenildi.

Aynı programda konuşan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'de Ak Parti Büyük Kongresi'nin de nisan ayına alınabileceğini söyledi. Selvi, kabinede bir değişiklik yapılacaksa, büyük kongre sonrasına bırakılmasının beklendiğini ifade etti.