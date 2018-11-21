Fatih Altaylı AK Parti İstanbul adaylarını açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında AK Parti İstanbul adaylarının belli olduğunu belirtti. Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Binali Yıldırım isminin netleştiğini belirtirken; Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da belirlendiğini yazdıYerel seçim için gösterilecek adaylarla ilgili temayül yoklaması yapan AK Parti'de adaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki 'İlk adaylar belli oldu' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için AK Parti'den aday olacak isimlerin belli olduğunu duyurdu.

İBB başkanlığı için "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım" ifadelerini kullanan Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'u riske atmak istemedğini belirtti.

Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran mevcut başkan Misbah Demircan'ın Sarıyer'den aday gösterileceğini ifade eden Altaylı, "Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş." diye yazdı.

"Bakırköy'de sürpriz ve tanıdık bir isim ifadelerini diyen" Altaylı, Büyükçemece, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını duyurarak şu ifadeleri kullandı;

"Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları..

Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."