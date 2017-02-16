Hayır çıkarsa iç savaş olur demişti: İstifası istendi

Hayır çıkarsa iç savaş çıkar demişti: İstifası istendi

in tepki çeken sözleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Erdem’in siyaset bilimci sıfatıyla katıldığı Soma’daki konferansta yaptığı konuşmanın, AK Parti’nin görüşlerini yansıtmadığını vurgulayan Başkan Mersinli, “Gittiğimiz her yerde halk oylaması kampanyası içerisinde ‘hayır’ diyenler de ‘evet’ diyenler de olacaktır. Biz, toplumu geren söylemlerden uzak duracağız. Halk oylaması süreci boyunca da ılımlı bir propaganda yürüteceğiz. 16 Nisan’a az bir süre kaldı. ‘Evet’ mi çıkacak, ‘hayır’ mı çıkacak, bunu halkımız tayin edecek. Dolayısıyla Sayın Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilatımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Sayın Ozan Erdem'in istifası istenmiştir.” ifadelerini kullandı.AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün AK Parti Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda düzenlenen “Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu konferansta yaptığı konuşmada referandumla ilgili olarak, “Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” ifadelerini kullanmıştı.