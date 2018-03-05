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'İnternet oyunları üzerinden uyuşturucu satılıyor'

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Sözcüsü Enç: "İnternet üzerinden, özellikle bazı oyunların içindeki alt koridorlarda şifreli bir şekilde uyuşturucu satılıyor." dedi.

'İnternet oyunları üzerinden uyuşturucu satılıyor'

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Sözcüsü Enç: "İnternet üzerinden, özellikle bazı oyunların içindeki alt koridorlarda şifreli bir şekilde uyuşturucu satılıyor." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:16
'İnternet oyunları üzerinden uyuşturucu satılıyor'

TBMM (AA) - Hüseyin Gazi Kaykı - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, internet üzerinden, özellikle bazı oyunların içindeki alt koridorlarda şifreli bir şekilde uyuşturucu madde satıldığını söyledi.

Enç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara bağımlılığına ilişkin Sağlık Bakanlığının çok ciddi mesafe aldığını vurgulayarak, "O konuda belki de dünyada bir numara. Uygulama açısından da öyle." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile Yeşilayın iş birliğiyle gerçekleştirilen, "Yeşil Dedektör" mobil uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğini aktaran Enç, bu uygulamanın, mekanda tütün içildiği andan itibaren kendiliğinden merkeze ihbar gönderdiğini anımsattı.

İnternet bağımlılığı

İnternet bağımlılığı konusuna da değinen Enç, oransal anlamda, 8 ile 12 yaş arasındaki çocukların internet ortamında geçirdiği vaktin, günde 3 saatin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Burada anne ve babalara önemli bir görev düştüğünü belirten Enç, şunları kaydetti:

"Aslında bu toplumsal bir hastalığa dönüştü. Anne ve baba da çalışıyor, eve yorgun geliyor, çocuğuyla çok fazla vakit geçiremiyor. Çocuğunun elinde bir telefon, sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim kuruyor. Bu noktada aslında sevgi, aile ve aidiyet bağı da kopuyor. Ondan sonra çocuk başkalarından çok daha etkilenebilir hale geliyor. O esnada işte bütün bağımlılık türlerini sayabilirsiniz."

İnternet üzerinden uyuşturucu madde satıcılığı yapıldığına da değinen Enç, özellikle bazı oyunların içindeki alt koridorlarda şifreli bir şekilde uyuşturucu madde satıldığına dair bilgiler aldıklarını söyledi.

Enç, Emniyet Genel Müdürlüğünün siber suçlarla mücadele birimlerinin, oyun odalarına girip sanki alıcıymış gibi davranarak, oralardaki satıcıları yakaladıklarını ifade etti.

Ailelere önerilerde de bulunan Enç, "Eğer evde bilgisayar başında veya oyun oynarken mutlaka yanlarında olsunlar. Çocuğun odasına bir bilgisayar koyup onun orada ders çalışması vesairesi değil. Mutlaka yanlarında olsunlar. Çocukların nereye girdiğini, çıktığını, kiminle konuştuğunu gözlemlesinler. Çocukların bilgisayara girmesine de bir süre sınırı koysunlar." diye konuştu.

"Madde bağımlılığı konusunda toplumda bilinçlenme oluştu"

Alkol bağımlılığına ilişkin olarak da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin ve AMATEM merkezlerinin ciddi mücadelesinin söz konusu olduğunu dile getiren Enç, bu alanda da farkındalık ve bilinç oluşturmanın önemine değindi.

Enç, "Sizi bağımlılığa iten sürecin nedenlerini ortadan kaldırmadıktan sonra sizin bağımlılığınız devam ediyor. Alkol de sonuçta uçucu bir madde. Maddeyi bıraktığınız zaman yerine ne koyacaksınız? O yoksunluğu neyle gidereceksiniz? Spor, sanat, çalışma hayatı gibi kendinizi gerçekleştirebileceğiniz başka alanlarınızın olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılığı konusunda toplumda bir bilinçlenmenin oluştuğuna dikkati çeken Enç, bu anlamda toplumun iyi bir yolda olduğunu belirtti.

Avrupa ve diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'deki madde bağımlılığı rakamlarının düşük seviyede olduğunu ve alarm vermediğini ifade eden Enç, şöyle devam etti:

"Bizim zaten çalışmaları yapmaktaki amacımız, o alarm bölgesine girmemek. Bu da sürecin daha sonra sıkıntılı olmaması açısından önemli bir kazanım. Biz farkındayız bu işin. Önlem almak için de mücadele ediyoruz. Kötü durumda asla değiliz. Çok daha iyi durumda nasıl oluruz, aslında bu komisyonun kuruluş amaçlarından birisi de o."

Son Güncelleme: 05.03.2018 13:15
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