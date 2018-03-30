Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak'
'En büyük hayalim iyi bir...
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...

Kalın: Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın: Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

30 Mart 2018 Cuma 22:03
Kalın: Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullanan Kalın, bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

Muhabir: Ali Kemal Akan

Son Güncelleme: 30.03.2018 19:31
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canikli, Gürcistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarını Giresun'da karşıladı
Canikli, Gürcistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarını Giresun'da karşıladı
'Nifak tohumu saçanlar amaçlarına ulaşamayacak'
'Nifak tohumu saçanlar amaçlarına ulaşamayacak'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa'ya tepki
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa'ya tepki
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Siyasette kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Siyasette kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez
CHP 'ittifakı' tartışacak
CHP 'ittifakı' tartışacak
Başbakan Yıldırım, Bakir İzzetbegoviç ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Bakir İzzetbegoviç ile görüştü
KDV Tasarısı yasalaştı
KDV Tasarısı yasalaştı
Başbakan Yıldırım: Bu büyüme oranı bizim için bir sürpriz değil
Başbakan Yıldırım: Bu büyüme oranı bizim için bir sürpriz değil

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim