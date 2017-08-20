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Kalkınma Bakanı Elvan: Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor

Kalkınma Bakanı Elvan, "Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor. Bu terör örgütlerinin inlerine giriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, o terör örgütlerini ve teröristleri yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz"

Kalkınma Bakanı Elvan: Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor

Kalkınma Bakanı Elvan, "Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor. Bu terör örgütlerinin inlerine giriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, o terör örgütlerini ve teröristleri yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz"

20 Ağustos 2017 Pazar 15:15
Kalkınma Bakanı Elvan: Terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Vali Ali İhsan Su ile Silifke ilçesinin bin 400 rakımındaki Kırobası Yaylası'nı ziyaret etti.

Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Elvan, bir parkta yaptığı konuşmasında, terörle mücadele çalışmalarına değinerek, PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik çalışmaların amansız devam ettiğini vurguladı.

Terörün kökünü, vatandaşların desteğiyle kurutacaklarına dikkati çeken Elvan, "Bu terör örgütleri taşeron olarak kullanılıyor. Bunları kullananlara karşı da mücadelelerimiz sürecek. Bu terör örgütlerinin inlerine giriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, o terör örgütlerini ve teröristleri yok etmek için mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle onların kökünü de sizlerin güçlü desteğiyle hep birlikte kurutacağız." dedi.

Elvan, terörle mücadelenin yanı sıra ülkenin önünü kesmek isteyenlere karşı da mücadeleler verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için de olağan gücümüzle, geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bizim gücümüzü kırmak isteyenlere, büyümemizi engellemek isteyenlere sesleniyorum, büyümemizi ve güçlenmemizi asla engelleyemeyeceksiniz. Bu millet burada oldukça, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insanlar oldukça bu ülke güçlenmeye ve büyümeye devam edecektir."

Vatandaşın efendisi değil, hizmetkarı olduklarına işaret eden Elvan, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Muhabir: Sezgin Pancar

Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanMersinTürkiyeYayla
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